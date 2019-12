Esperen “gran movilización” en apoyo a La Revolución: Fabián Cháirez

La pintura La Revolución hecha por el artista Fabián Cháirez no será retirada de la exposición Emiliano Zapata después de Zapata que se exhibe actualmente en el Palacio de Bellas Artes, señaló el artista chiapaneco quien se manifestará a favor de la libertad de expresión este viernes a las 16:00 horas en la explanada del recinto cultural.

“Tuve una entrevista con medios internacionales interesados en saber qué pasó.

Estoy bastante sorprendido porque era algo que no me esperaba cuando realice la pieza, mis intenciones eran otras. Alejandra Frausto mostró su apoyo y he recibido el apoyo de la comunidad LGBTT, de la comunidad artística, de medios de comunicación y del gobierno”, dijo.

Por el momento, aseguró, ya cuenta con seguridad y La Revolución cuenta con planes de der expuesta en otros recintos culturales del país.

“Como hombre a veces estamos presionados a actuar y expresarnos de cierta manera, estamos rodeados de una imagen hegemónica de la masculinidad que nos limita bastante. Esta pintura surge por esa necesidad de hacer desde otras masculinidades un lugar más habitable”, señaló.

Cháirez comentó que el viernes estará en la explanada del Palacio de Bellas Artes junto con artistas y miembros de la comunidad LGBTT desde las 16:00 horas.

“La violencia no es el camino y muchas veces la violencia va de la mano de la desinformación, antes de hacer una acción tenemos que informarnos mejor. El viernes estaremos afuera del Palacio, lo queremos hacer visible y no nos vamos a esconder. No vamos a caer en provocaciones. Todo a favor de la libertad de expresión”, comentó.

Ayer se reunieron 50 miembros de la comunidad LGBTTIQ y anunciaron que el viernes acompañarán al artista; después, el sábado, realizarán una marcha del Museo de la Ciudad de México hacia Bellas Artes; y el domingo planean una “gran movilización” a partir de las 14:00 horas.

En tanto, horas antes, el Palacio de Bellas Artes fue cerrado por trabajadores debido al incumplimiento de su pago, por lo que el INBA anunció que este viernes pagará las dos quincenas de diciembre a sus trabajadores, tras un acuerdo con los dirigentes de los 18 sindicatos.