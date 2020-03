Espiritu de servicio, el eje del éxito empresarial

Increíblemente vemos en nuestra cotidianidad comercial un sin número de grandes marcas que son líderes al tiempo que están en el Top de las marcas más criticadas o cuestionadas por su falta de atención en servicio a clientes.

Cuando un comprador adquiere diversidad de productos o servicios, especialmente en los temas de telefonía móvil, seguros, servicios de TV de paga, electrodomésticos o electrónicos, pero adquiridos en tiendas de autoservicio y departamentales o telefonía fija (ya sabemos con quien), para el tema de internet, todo puede ser muy grato y especialmente rápido para aquello del cobro. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, ya que son muchos los casos en los que el producto y/o servicio no satisfacen las necesidades para las cuales fueron adquiridas y estos por dos razones básicas o porque el producto tristemente no funciona adecuadamente o bien, por la exageración en el afán de vender que se ofrece como beneficios y valores de la marca adquirida lo que se convierte en una lamentable y corriente mentira que de forma lamentable afecta al cliente en lo moral y económico.

Las grandes marcas se consolidan entre otras cosas precisamente por su capacidad de atender a satisfactores de diversas índoles, pero llegan a un punto donde su falta de atención o descontrol en las áreas que dan servicio a los clientes o usuarios de sus mismos productos o servicios generan un choque de descontento que, en numerosos casos ha llevado a la quiebra de quienes fueran las grandes marcas, y ejemplos sobran.

Pero, ¿qué hacer con las áreas de servicio a clientes para que esto no suceda? Las acciones son muy sencillas, y todas ellas van de la mano primordialmente de contar con personal de servicio que posea “actitud” de servicio y un compromiso real con la marca que representa y con el cliente, lo que habitualmente no sucede dado que la gente que se contrata por las marcas carece del perfil mínimo para la atención y además son mal pagados, es decir, sus remuneraciones por servicio están muy por debajo de lo que debiera ser para un ejecutivo del que dependerá que los clientes se queden o se vayan.

Adicional a tener personal con actitud y satisfecha para reflejarlo en su gusto y dedicación para atender a un cliente es muy sencillo, y aquí algunos tips de esto:

1.- No mentir: Esta es la primera y más importante ley que debe regir las acciones de las marcas y de quienes las promueven. Cuántas veces no hemos visto en telefonía celular que se cuenta con coberturas extraordinarias y servicios excepcionales que sólo sabremos si lo son cuando lo hayamos comprado y estemos en medio de una autopista, o en una calle específica o en cientos de lugares donde simplemente no llega la señal. Que suceda de manera eventual no es problema, pero no conozco a un solo individuo con telefonía móvil que no sufra de llamadas cortadas, recibos de pago excesivos y perdida de la señal de su aparato. Un ejemplo más son los productos maravilla que se promueven en espacios muy amplios en los medios ofreciendo aparatos, ropa o accesorios, entre muchos, que por solo ponérselos o usarlos 5 minutos al día se puede obtener una figura envidiable, claro está sin dietas ni ejercicio. En ambos ejemplos, hoy podemos ver que las áreas de quejas en las marcas de telefonía móvil tienen tanta o más gente insatisfecha en una oficina vs los que van a adquirir del servicio en primera instancia. Y bueno, en el ejemplo dos como nacen, desaparecen.

2.- Escuchar: Cuando un cliente expresa una queja es común que sea ignorado por el área de servicio a clientes con el famoso “Uyyyy no se puede o qué raro que no le hayan explicado que el producto no hace esto o bien, las reclamaciones no son con nosotros ya que deben ser con el fabricante”. ¿Le suena familiar esto? El día a día de las tiendas departamentales o de autoservicio en donde le complican al cliente el proceso de solución a su queja. Escuchar al cliente es fundamental en el proceso de satisfacción buscando con ello el punto siguiente.

3.- Ser activo y positivo: Siempre existe una solución para cualquier problema, pero ojo, también puede ser lo contrario. Los clientes esperan acciones y que estas sean positivas, así no estén en línea de lo que el cliente mismo esperaba o buscaba. Por ejemplo, entra usted a una tienda y pide cualquier producto y la respuesta es “Uyyyyy no, ya no lo tenemos”, sin más ni más. Esta no acción genera molestia inmediata por la falta de atención que se percibe a un interés. Sin embargo, si el personal de servicio a clientes le dice “No, ya no contamos con él pero permítame ofrezcerle algo que es mejor o similar, o bien permítame lo oriento como conseguirlo”. La impresión del cliente será infinitamente mejor y quedará satisfecho.

Es importante señalar que los clientes, TODOS, buscan una solución a su problema, cual sea ésta. No importa si no sale con lo que él propiamente iba a buscar, pero que salga con una respuesta o acción que lo satisfaga.

4.- Ser atento y servicial: Esto es muy sencillo, el problema de la marca o del personal de servicio a clientes es tema interno; pero el problema del cliente es un problema de TODOS!

5.- Dar continuidad de satisfacción: ¿Cuánto costaría una simple llamada telefónica, o un correo electrónico, etc., del área de servicio a clientes al mismo cliente para saber si el producto o servicio que adquirió está cumpliendo con sus expectativas y necesidades vs una molestia acrecentada de un cliente y las acciones que llevará a cabo por su misma insatisfacción? Para la inmensa mayoría de las marcas el servicio al cliente se cierra con la venta, nada más alejado de la realidad.

Tener un cliente satisfecho es muy fácil, lo que no lo es tanto es poner atención en las áreas encargadas de que esto suceda, y mientras la decisión de contratar a personal sin actitud y económicamente baja siga, la caída de las marcas también lo hará.

