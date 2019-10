Estadísticas con perspectiva de género, indispensable para medir las desigualdades en nuestro país

En 1975, se llevó a cabo en la Ciudad de México la primera Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, evento organizado por las Naciones Unidas, con el tema de la igualdad, el desarrollo y la paz. Quizá es un dato que pocos conozcan; sin embargo, cobra relevancia debido a que veinte años después, en septiembre de 1995, se celebró la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en China; donde 189 países adoptaron la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. El documento es una hoja de ruta para lograr la igualdad de género y orientar la lucha mundial contra los obstáculos al empoderamiento de las mujeres. La Declaración de Beijing considera la generación de estadísitcas con perspectiva de género como una prioridad para alcanzar la igualdad.

En 1989, el Comité de la CEDAW, formuló la Recomendación General Núm. 9 la cual considera que “la información estadística es absolutamente necesaria para comprender la situación real de la mujer, en cada uno de los Estados partes de la Convención”.

En México, nuestra Constitución garantiza en su artículo cuarto que la mujer y el hombre son iguales ante la ley, lo cual se traduce en que toda persona goza de derechos y libertades sin distinción alguna, incluyendo la de sexo o identidad de género. No obstante, históricamente, la forma en que mujeres y hombres hemos ejercido este derecho en nuestro país, ha sido asimétrica.

La responsabilidad que ahora ejerzo, me ha permitido presentar iniciativas de ley a favor de la igualdad de género, como la que fue aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados, con el apoyo de las distintas posiciones parlamentarias. El dictamen de la iniciativa que presentamos, incorporó la igualdad sustantiva como un tema de Interés Nacional y que el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica tenga por objeto producir, integrar y difundir, con perspectiva de género (énfasis añadido), Información Demográfica y Social, Económica y Financiera, Geográfica y de Medio Ambiente, y de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El INEGI es la institución responsable de proporcionar a la sociedad y al Estado Mexicano información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, para contribuir al desarrollo nacional. Reconozco el trabajo de esta institución y de su presidente, Julio Alfonso Santaella, quien nos abrió las puertas para aportar en la redacción definitiva de esta iniciativa, además de compartir su experiencia derivada del Programa Institucional de Igualdad de Género creado por este organismo en 2016.

Los datos estadísticos generados por el INEGI permitirán identificar y visibilizar las formas en que la discriminación por género afecta el desarrollo integral de las mexicanas y los mexicanos. Diseñar e implementar políticas públicas, con base en evidencia científicamente probada, es un acto de responsabilidad del Estado, ya que asegura un punto de partida para alcanzar la igualdad sustantiva y que, como mujeres, lleguemos a gozar plenamente de una igualdad en los hechos.

En resumen, para lograr que esta iniciativa se convierta finalmente en texto de ley, generar estadística con perspectiva de género, e introducir la igualdad sustantiva como un tema de interés nacional, se requiere del compromiso, respaldo y apoyo del Senado de la República, lo cual permitiría tener un diagnóstico objetivo de las asimetrías de género y, desde esta perspectiva, tener los elementos necesaros para construir una Nación entre iguales. Como en su momento sostuvo Kofi Annan, ex secretario general de la ONU: “La igualdad de las mujeres debe ser un componente central en cualquier intento para resolver los problemas sociales, económicos y políticos”.

Con esta iniciativa, refrendo mi compromiso con el impulso de la agenda de género para contribuir al empoderamiento de la mujer en nuestro país. Si bien nuestra Constitución reconoce que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, para que este principio deje de ser una aspiración y se convierta en una vocación, se requiere de la voluntad y participación de todas y todos como sociedad. Sólo así es posible garantizar una vida libre de violencia que permita a mujeres y hombres gozar de nuestros derechos con mayor plenitud.

Diputada Federal (PRI)

Ximena Puente De la Mora

Secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción

Integrante de las Comisiones de Igualdad de Género y Justicia