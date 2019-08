Estado debe asumir su papel de promotor del desarrollo: AMLO

"Queremos que el desarrollo sea parejo, por eso estamos impulsando mucho el desarrollo del sur y del sureste, porque se produjo un desequilibrio, creció el norte, el centro, pero no el sur-sureste", expuso.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó hoy que el Estado debe asumir su papel promotor del desarrollo para reactivar la economía en todo el país, pues en el llamado periodo neoliberal sólo se crearon "islas de crecimiento".

"En el neoliberalismo se pensaba que el Estado no debía intervenir, eso llevó a desequilibrios, creció el país no de manera horizontal, pareja, fueron islas de crecimiento, regiones donde hubo crecimiento y en la mayor parte del país no hubo crecimiento", señaló.

En su conferencia de prensa matutina, destacó que sólo hubo desarrollo en la zona fronteriza, en las costas y en algunas zonas del centro del país, "pero hasta se despoblaron municipios de México porque se abandonó al campo".

El Ejecutivo federal observó que ese desarrollo presentó “contradicciones, paradojas”, dado que creció el centro, el norte del país, donde no se tiene agua suficiente, y ahora se está padeciendo del líquido.

Mientras que en el sur y sureste, donde se ubica 70 por ciento del agua del país no hubo crecimiento, “donde están los grandes ríos: el Papaloapan, el Grijalva, el Usumacinta, ahí hubo decrecimiento económico, teniendo el agua y ahora tenemos problemas en el Bajío por falta de agua, en La Laguna; y en esas regiones hubo crecimiento económico de cinco, de seis por ciento anual, mientras en el sur sureste fue cero”.

En este marco, destacó la importancia de buscar un desarrollo sustentable que aproveche de manera racional los recursos naturales como el agua; “pero, insisto, depende de que el Estado lleve a cabo la planeación del desarrollo, como lo establece la Constitución, porque se olvidó lo que se establece en el artículo 25 de la Constitución, que el Estado tiene que promover el desarrollo”.

López Obrador mencionó que los neoliberales fanáticos, dogmáticos, apostaron al mercado y eso produjo, entre otras cosas, desorden, pues no hubo crecimiento ni bienestar y no se aprovecharon de manera adecuada los recursos naturales, como el gas, por ejemplo.

Además, hace 20 o 30 años México era autosuficiente en gasolinas, en diésel, en gas y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) producía toda la energía eléctrica del país; “ahora tenemos que comprar estos energéticos, estos insumos. Entonces, estamos poniendo orden y hay cooperación del sector privado”.

