Estados Unidos acusa de chantaje a Irán por volver a enriquecer uranio

Estados Unidos acusó ayer a Irán de “chantajear” a la comunidad internacional, al continuar amenazando con acrecentar su actividad nuclear si no se les compensa por las sanciones impuestas por Washington. Por su parte, el país persa ha seguido aumentando la pureza del uranio que se le permite en el acuerdo de 2015.

“Irán no tiene una razón creíble para ampliar su programa nuclear y no hay otra forma de interpretar esto que como un crudo y transparente intento de chantajear pagos a la comunidad internacional”, denunció Jackie Wolcott, la embajadora estadunidense en el Organismo Internacional de Energía Atómica en Viena (OIEA). Este mismo organismo confirmó ayer que Irán sobrepasó los límites de pureza (3.67%) que se establecieron en acuerdo de nuclear firmado en 2015.

Estas declaraciones no hacen más que aumentar la tensión en Oriente Medio, que ayer trató de rebajar un enviado a Teherán del presidente francés Emmanuel Macron, quien se entrevistó con el presidente Hasán Rohaní.

Desde que Trump abandonó el pasado año el acuerdo nuclear, desmantelando así uno de puntos clave de la política exterior de Obama, la zona se ha convertido en un polvorín que mantiene en vilo a la comunidad internacional

Tensión Ormuz. Especialmente preocupante es la situación que se vive en el estrecho Ormuz, un punto estratégico para el transporte marítimo de gas y petróleo. Ayer por la tarde, cinco buques armados de la Guardia Revolucionaria de Irán interceptaron sin éxito en Ormuz un barco petrolero británico que intentaba cruzar las aguas del Golfo Pérsico. El presidente de Irán, Rouhani, ya había avisado a Reino Unido de que sufriría las consecuencias por retener uno de sus petroleros cuando cruzaba el estrecho de Gibraltar la semana pasada.