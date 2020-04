Estados Unidos exige el “inmediato” fin del régimen de Ortega en Nicaragua

El canciller de Estados Unidos, Mike Pompeo, reclamó este sábado en un contundente comunicado el fin del régimen sandinista de Daniel Ortega en Nicaragua, y reclamó al mandatario ‘nica’ que ceda el paso a un nuevo gobierno en una transición política.

“Exhortamos al presidente Ortega y a la vicepresidenta (Rosario) Murillo a iniciar inmediatamente una transición democrática, incluida la restauración de las garantías de derechos humanos y elecciones libres y justas para proporcionar salud, prosperidad y libertad a Nicaragua”, reza un comunicado firmado por Pompeo.

El reclamo abierto y explícito del gobierno de EU llega justo cuando se cumplen dos años del inicio de la revuelta estudiantil contra Ortega, que derivó en una crisis sociopolítica que se ha alargado hasta el presente y ha provocado al menos 325 muertos civiles, según datos del departamento de Estado estadunidense.

En el comunicado, Pompeo recalcó que Ortega y Murillo, que además de vicepresidenta es su esposa, abandonaron el diálogo nacional con la oposición en julio de 2019, y que al día de hoy no ha cumplido con lo acordado entre ambos bandos, ahora hace un año. Esto incluía la restauración de libertades civiles, la liberación de presos políticos y el inicio de un proceso para reformar el sistema electoral del país.

“Más de 70 presos políticos permanecen encarcelados”, advirtió Pompeo en el texto, y denunció que la Policía Nacional de Nicaragua y parapolicías enmascarados siguen propagando el miedo a través de la intimidación y la violencia contra activistas y críticos. Además, señaló que los ataques contra la prensa continúan “sin cesar”.

LA PANDEMIA HUNDE MÁS A ORTEGA. El mensaje político de EU llega también en un momento en que el régimen del sandinista Ortega está bajo severo escrutinio por su laxo manejo de la crisis de la COVID-19 en el país, que sólo cuenta nueve contagios y un muerto. Nicaragua prácticamente no hace tests del coronavirus, y el mandatario desapareció durante 34 días en plena crisis sin dar explicación alguna del porqué cuando, este miércoles, optó por reaparecer.

El secretario de Estado apuntó que la pandemia de la COVID-19 “ilustra la mala gestión de Ortega y Murillo una vez más”, y criticó la falta de liderazgo por parte del gobernante y el “desprecio” de esa administración “por el bienestar de su gente al evitar las medidas públicas necesarias para contener la COVID-19”.

Pompeo recordó en el comunicado que Nicaragua, no sólo no cancela grandes eventos y manifestaciones, sino que su régimen “se niega incluso a reconocer el peligro de esta pandemia mortal”. No en vano, en su reaparición pública, Ortega defendió su estrategia de inacción ante el virus.

Ortega y su vicepresidenta defendieron el miércoles que “si el país deja de trabajar, el país se muere, el pueblo se muere, se extingue”, para justificar no haber decretado ningún tipo de emergencia, suspendido clases, la movilidad, ni haber cerrado fronteras.