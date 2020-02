Estados Unidos logra su quinto título consecutivo, al vencer 3-0 a Canadá

La selección femenina de Estados Unidos mantuvo su marcha triunfal e invicta este domingo al vencer en la final por 0-3 a la de Canadá en la final de la quinta edición del torneo Preolímpico de la Concacaf.



Los goles del partido no llegaron hasta la segunda parte después de que ambas selecciones tuvieron sendas oportunidades de gol en la primera parte.



Pero sería la delantera Lynn Williams, de 26 años, la que abrió el marcador cuando se cumplía el minuto 60, tras un fallo de la defensa derecha de Canadá Jayde Riviere.



Ambas corrían por un balón que llegó al área de Canadá, con Riviere en control, pero en su intento de despejar el balón lo que hizo fue entregarlo a Williams que la seguía y sobre la marcha fusiló a la arquero canadiense Stephanie Labbe.



El gol cayó como un jarro de agua fría en el ánimo de las jugadoras de Canadá, que hasta entonces habían hecho una gran labor al controlar a las goleadoras estadounidenses como Christien Press.



Mientras que la ventaja permitió a Estados Unidos tranquilizar más su juego, cerrar líneas, tener mayor control del balón y buscar el segundo gol que le diese la tranquilidad y le asegurase la vitoria.



Eso fue lo que consiguió al¿ los 71 tras completar un contraataque en el que la defensa de Canadá no pudo despejar el balón que llegó a los pies de la delantera Lindsey Horan, quien no perdonó al rematar cruzado de pierna izquierda y batir por bajo a Labbe.



El gol de Horan, el sexto en su cuenta personal, hundió por completo a Canadá, que se entregó y a los 87 la jugadora más emblemática de las campeonas del mundo, la centrocampista Megan Rapinoe, que había entrado en la segunda parte, marcó el 0-3 que sería definitivo.



Rapinoe, en otra pérdida de balón de Canadá en el centro del campo, no desaprovechó la oportunidad para poner el broche de oro y otra dar otra exhibición de superioridad de las actuales bicampeonas del mundo.



La victoria permitió a Estados Unidos acabar el torneo invicta (5-0), 23 goles, sin ninguno recibido, y ampliar a 28 la racha de partidos seguidos en los que no conoce la derrota, además de darle el primer título a su nuevo entrenador, el macedonio Vlatko Andonovski.



También fue la cuarta victoria consecutiva que logra Estados Unidos en las finales del torneo Preolímpico de la Concacaf que ha disputado contra Canadá.



Con ambas selecciones ya clasificadas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el partido de la final tenía el aliciente de revancha de las tres finales anteriores en las que se habían enfrentado y de nuevo Estados Unidos fue la ganadora, que sigue invicta en las cinco ediciones que se han celebrado desde el 2004, cuando se inició el torneo.



Estados Unidos reivindicó su condición de mejor del mundo y llegará a Tokio con el objetivo de conseguir la medalla de oro que ya logró en los Juegos de 1996, 2004, 2008 y 2012.



- Ficha técnica:



0. Canadá: Stephanie Labbe; Jayde Riviere (m.65, Allysha Chapman), Rebecca Quinn (m.65, Deanne Rose), Sophie Schmidt (m.74, Jordyn Huitema), Kadeisha Buchanan, Shelina Zadorsky; Desiree Scott, Ashley Lawrence, Jessie Fleming; Christine Sinclair (C) y Janine Beckie.



Seleccionador: Kenneth Heiner-Moller.



3. Estados Unidos: Alyssa Naeher; Emily Sonnett, Abby Dahlkemper, Ali Krieger, Crystal Dunn; Lindsey Horan, Rose Lavelle (m.63, Samantha Mewis), Julie Ertz (C); Jessica McDonald (m.62, Megan Rapinoe), Christen Press (m.81, Kelley O'Hara) y Lynn Williams.



Seleccionador: Vlatko Andonovski.



Goles: 0-1, m.60: Lynn Williams. 0-2, m.71: Lindsey Horan. 0-3, m.87: Megan Rapinoe.



Árbitro: la nicaragüense Tatiana Guzmán, no mostró tarjetas.



Incidencias: Partido de la final del torneo Preolímpico de la Concacaf que disputaron las selecciones de Canadá y Estados Unidos en el Dignity Health Sports Park, de Carson (California).