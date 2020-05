“Estamos viviendo en una época en la que se está sobrevalorando la fama”

Con la muerte de Juan Genovés (Valencia, España, 1930-Madrid, 2020), desaparece uno de los pintores más importantes, no sólo de España, sino de Europa. Su obra marcó toda una influencia junto con Rafael Canogar, de una pintura figurativa realista, que llevo a los límites estéticos, el arte de protesta de los años sesenta y setentas. En 15 días cumpliría 90 años.

La obra pictórica Genovés se encuentra fuertemente vinculada a la pintura con contenido social, lo llevó a enfrentarse a la dictadura de su país, y a obtener el reconocimiento internacional de su trabajo. Su propuesta estética es una referencia figurativa indiscutible en Europa.

Mención de Honor en 1966 en la Bienal de Venecia; Medalla de Oro en la IV Bienal Internacional de San Marino, Premio Nacional de Artes Plásticas en España, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, Premio AECA (Asociación Española de Críticos de Arte) al autor de la mejor obra o conjunto presentado por un artista vivo español, Madrid; Genovés comienza la conversación advirtiendo sobre los graves problemas de la comercialización del arte.

Dice el artista: “Estamos viviendo en una época en la que se está sobrevalorando la fama. Cuando yo era estudiante, recuerdo que pensábamos en la fama como en algo lejano, como en una casa que tenía que venir, si venía. Estamos ahora en un momento terrible, cualquier artista de 20 años quiere inventarse de pronto un sistema fenomenal de hacer arte e inmediatamente subir a la fama. La fama es lo más importante. La obra casi no tiene importancia. La fama está muy unida a todo un sistema de comunicación actual, rápido. Pero en el fondo, no sé, me da mucha lástima cómo mucha gente joven ha conseguido lo que busca y dentro de seis meses nadie se va a acordar de ellos”. Sus más de doscientas muestras en casi todo el mundo han marcado un punto clave en la historia de la figuración. Hace unos días acababa de inaugurar en la Galería Malborough, Nueva York, su más reciente exposición individual titulada: Juan Genovés. Pintura reciente.

— ¿Cree que se acabo la era romántica del arte?

— Quizás en nuestra época se está valorando mucho el momento. Ahora los artistas se conforman con lo que tienen ya realizado y no piensan en otro mañana pictórico. Es vivir un mundo provisional, un mundo del momento. En el fondo es lo que lleva en sí la duración de la comunicación: un periódico es fruto de un día, una entrevista de radio es fruto de otro día. Entonces, quizás estemos en un tiempo inestable y nuestro sistema actual sea ése: el de la inestabilidad.

— Pero no se podría entender la obra de arte sin la comunicación, ¿ considera necesario ese diálogo arte-comunicación en su obra?

— La obra de arte, desde luego, es comunicación. Pero siempre creo que comunica otras cosas. Bueno, de ahí la maravilla del arte, aunque casi nunca comunica con tu misma intención las mismas cosas que tú has hecho. La intención del creador siempre se queda en el artista. No sé, la gente te habla después de otras cosas y tú te dices: “¡Ah!, está muy bien, mira lo que ha visto éste ahí, o aquél”. Pero, en el fondo, nadie te dice exactamente “aquello” que te ha sugerido a ti como creador.

— En cierta ocasión, Eduardo Chillida me contaba que ese misterio de las interpretaciones era fascinante para el artista, pues toda propuesta estética tiene múltiples lecturas. ¿Por qué limitar al espectador?

— Yo no tengo límites ni otras cosas, cada cual percibe lo que quiere. Creo que ahí está el misterio de la obra de arte, en que pueda tener tantísimas lecturas. En alguna ocasión una mujer me vino a comprar un cuadro, hace veinte o treinta años; tiempo después, hablé con ella y me dijo que el cuadro era un espejo. Claro, yo no me emocioné porque fuera de mí (autoría), sino me emocioné por el poder que tiene la pintura. Esta señora me hizo entender lo amplia que puede ser la lectura de un cuadro.

— Una de las preocupaciones constantes es el discurso pictórico y su transformación, ¿cree que la pintura-pintura, como usted la llama, tiene múltiples definiciones, o siempre será lo mismo?

— Creo que cada época se mira con lupa, y, además, se hacen separaciones falsas.. Me acuerdo, por ejemplo, que en los años cincuenta, cuando Pablo Picasso cambiaba de época, se decía que ya no era Picasso. Bueno, pasan los años y con la perspectiva los identificas igual, un Picasso es un Picasso en todas sus épocas perfectamente definibles. Lo mismo pasa con mi obra que desde luego tiene evoluciones, cambios lógicos que te va pidiendo la pintura, pero siempre, pero siempre determinas que se trata de un Genovés. Creo que, pictóricamente, vivimos equivocados en la cuestión de la clasificación histórica.