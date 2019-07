“Están generando una mala y errónea imagen de científicos ante la sociedad”: Gabriela Dutrénit

El problema de falta de presupuesto no es nuevo, pero sí el discurso que nos hace ver, de forma general, como corruptos y mafiosos, señala Gabriela Dutrénit, investigadora de la UAM y miembro de ProCiencia

La falta de presupuesto a ciencia y tecnología no es un tema nuevo ni es sólo de este gobierno; sin embargo, los científicos han convergido por la imagen errónea y generalizaciones equivocadas sobre su trabajo. De acuerdo con Gabriela Dutrénit, profesora-investigadora de la UAM y miembro de ProCiencia, esta generalización, proveniente del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, está creando una imagen ante la sociedad, eso afecta a todos, sin importar su adscripción, su institución, si han sufrido recortes, si están en contra o a favor de las políticas del Ejecutivo.

Primero se manifestaron investigadores de los Centros Públicos de Investigación (Centros Conacyt), después del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav); la semana pasada un combinado de investigadores de estas instituciones, además de la UNAM, UAM e institutos nacionales de salud, entre otros, entregaron una carta a la Oficialía de Partes en Presidencia, el Congreso, Conacyt y la SEP, manifestando su inconformidad por los recortes e imagen pública que se ha generado de su trabajo.

Los científicos firmantes crearon el movimiento ProCiencia, que busca agrupar a científicos de todas las instituciones en frente común. “Nos hemos organizado porque si bien hay problemas particulares en cada institución, el poco apoyo a la ciencia y la posición que hay contra la comunidad es algo que nos pega a todos. La idea es ir juntos hacia esa dirección”.

La excoordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico agrega que en la historia del país no había habido un movimiento así en todo el aparato científico, con un frente común. Pero tampoco nunca antes se había generado una tormenta perfecta: falta de financiamiento, disminución de presupuesto, medidas de austeridad a rajatabla y, algo que sí es nuevo, “el discurso agresivo hacia la comunidad científica”.

“Eso es lo que nos preocupó, no somos una comunidad de corruptos ni mafiosos (…) Debe haber casos, como en todos lados, pero no se puede decir que toda la comunidad científica lo es. Estas generalizaciones provocan una mala imagen de la comunidad ante la sociedad y es lo que nos molesta”.

PROCIENCIA. La carta firmada por los miembros de ProCiencia conjuga a investigadores de casi todas las instituciones científicas del país, entre ellos universidades como la UNAM, UAM e IPN. Sin embargo, fue sólo la firma de alrededor de 50 académicos que la rubricaron como miembros del movimiento; la misma carta ha sido firmada por alrededor de 13 mil personas en la plataforma change.org.

“En general hay una combinación entre colegas que están muy molestos y lo expresan, otros que se asustan y no firman porque les da miedo poner su nombre y otros que no toman posición”, señala Dutrénit. “Muchos son los que se manifiestan a favor de ProCiencia, aunque no todos hayan firmado la carta; en los pasillos de nuestras instituciones hay un sentir bastante generalizado”.

— Se requirió valor para haber firmado.

— Sobre todo porque puede haber represalias, no a través de nuestras instituciones, sino a través de Conacyt a la hora de otorgar apoyos o realizar algún trámite. Por eso el temor de muchos.

La académica de la UAM menciona que esperan que cada vez se sumen más investigadores y que actualmente planean actividades como concentraciones en el Congreso ante la discusión de una nueva ley de ciencia y tecnología.

“Requerimos que siga la cobertura y atención pública en el tema de la ciencia, pero también esperamos que haya más diálogo con las autoridades para limar asperezas. No nos gusta estar en esta situación, pero la comunidad está molesta y sorprendida, y queremos una explicación.

“No se trata de un asunto personal, nuestra carta no es contra Conacyt o la SEP, sólo queremos apoyo a la ciencia y que se dejen estas referencias que generalizan un comportamiento, el cual no caracteriza a comunidad científica que, por el contrario, contribuye al desarrollo nacional. Queremos que se cambie esa imagen”.