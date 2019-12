Este año, el FCE costó 30.5 % menos que en 2018: Taibo II

El Fondo de Cultura Económica (FCE) cerrará con 380 títulos publicados y una cifra de ventas superior que el año pasado, señala en entrevista Paco Ignacio Taibo II, director del FCE, quien también adelanta a Crónica que el próximo 20 de diciembre generará un informe estadístico de su primer año al frente de dicha paraestatal que, asegura, costó 30.5 por ciento menos respecto al 2018.

— ¿Bajarán aún más el precio de los libros?

— Sí, se puede. Si pasas de 40 mil ejemplares a 60 mil, bajas dos pesos la colección Vientos del pueblo.

— ¿Tiene un informe estadístico del impacto de los bajos precios?

— Creo que podremos dar un informe bastante serio el 20 de diciembre, este informe será muy sorprendente incluso para mí porque creí que íbamos en ganancias por debajo del año pasado, por el golpe de la bajada de precio y no, vamos a estar por arriba, poquito pero por arriba.

“Vendimos más que el año pasado y la parte divertida es: estamos vendiendo muchísimos más libros que el año pasado, ahí sí nada del 1%, es 18% más. Nos está dando resultado: aumentas el número de libros circulando sin tener pérdidas”, responde.

— ¿Cómo caminan las reimpresiones?

— Tuvimos que meter caña porque al introducir la colección Popular y Vientos del Pueblo de algún lado había que robar, entonces tuvimos que mantener un equilibrio muy precario con reimpresiones del fondo clásico del FCE que eran necesarias porque hay demanda continua para educación media superior, algunas novedades que eran importantes que estaban ahí trabadas y mantener un ritmo de 33 % para libros infantiles y juveniles.

“Tuvimos que hacer magia de equilibrio para que se sostuviera y se sostuvo, de hecho vamos a terminar el año con 380 libros publicados, de los cuales, 80 son el nuevo FCE: la colección Popular y Vientos del pueblo; 150 son infantiles y juveniles, el 50 son reediciones y libros para el fondo clásico del FCE. No me angustia, está bien el equilibrio”.

— ¿Ya bajó el volumen de los libros embodegados?

— Dos millones bajamos. Hay cosas muy dolorosas: 114 mil libros de Tierra Adentro embodegados, eso me dolía, cómo es posible, entonces para qué se editaban si no los promovían, no los distribuían.

— ¿Se puede hablar de ahorro o de un uso mejor de recursos en el FCE?

— Orden, mucho. Cambios de dirección por todos lados. Ahorro sí y se puede hablar con más precisión: el FCE cuesta hoy 30.5 menos que el año pasado.

— ¿Eso cómo lo ve Hacienda?

— Cuando se los digo me sonríen, pero cuando me volteo me apuñalan.

— ¿Cómo va la fusión con Educal y Dirección General de Publicaciones(DGP)?

— DGP y FCE ya está a la vuelta de la esquina. Se los dijimos en enero: vamos a trabajar como una sola empresa, ¿ya entendieron?, “pero por qué”, decían; porque ésa es la instrucción presidencial. Desde enero estamos trabajando como si fuera una sola empresa.

— ¿Cuándo quedará?

— La DGP ya en diciembre, a lo mejor, en los últimos días de este año. La fusión con Educal es más lenta porque es una sociedad y hay que deshacerla, liquidarla y fusionarla.

— ¿El presupuesto llegará aún dividido entre SEP y Cultura?

— Estuvimos cabildeando para que los fondos que tenía DGP para fomento a la lectura pasen al FCE y los que tenía Educal que eran nada pasen directamente al FCE.

— ¿Sigue sin director la filial de Argentina?

— Sí. Tenemos que reajustarlo. El primer problema es nombrar a un nuevo director. A lo mejor nos acercaremos en dos gerencias: una editorial y otra administrativa.

— ¿Ha sido un año complicado?

— Sí. Se conjuntaban dos situaciones: tienes que avanzar editorialmente, administrativamente y organizativamente pero al mismo tiempo tienes que limpiar la casa. Si te dedicas a limpiar para luego avanzar, nos paraliza, entonces tuvimos que optar por una posición mixta. Eso fue complicado. Creo que ya estamos en un nivel dos.

— ¿Qué sorpresas tendrá el FCE para 2020?

— La tercera FILIJ es un hecho, tenemos que precisar si será en Monterrey o en La Laguna. Vamos a cubrir todas las normales que nos falte. La parte editorial Vientos de Pueblo ya tiene forma, ya tenemos los contratos para los primeros seis meses y la parte de reediciones ya está controlada. Vamos a dar sorpresas en la línea de la Popular y tendremos una nueva red de motolibrerías.

“Los grandes retos son: ¿cómo demonios un proyecto exitoso a escala local lo vuelves viable a escala nacional? Porque el país es endemoniadamente grande y son tantas las carencias”, expresa.