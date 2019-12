“Esté o no en Presidencia, pensiones a adultos mayores”: AMLO

Ante veracruzanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que envió al Congreso de la Unión una iniciativa para que la Constitución reconozca como un derecho la pensión a adultos mayores.

López Obrador anunció que estos apoyos tendrán un incremento para 2020, a fin de que la inflación no repercuta en el valor real del recurso.

“Para que esté o no esté yo en la Presidencia, va a quedar establecido en la Constitución el derecho de los adultos mayores a recibir una pensión”, señaló el mandatario federal en gira por Veracruz.

“Ya para el año que viene también va a aumentar un poquito porque se va a incluir lo de la inflación, para que no se vaya perdiendo ese recurso”, abundó.

López Obrador enfatizó que el programa beneficia a más de ocho millones de adultos mayores; este domingo el Presidente concluyó su gira de tres días en Chiapas, Tabasco y Veracruz, donde supervisó los avances del programa Sembrando Vida. (Notimex)