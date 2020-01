Esteban Moctezuma pide a padres realizar protocolo de Mochila Segura

Revisión de mochilas organizada por los padres antes de ingresar a colegios, protocolos de acción en casos de violencia escolar, apoyo psicológico para maestros y fomento a la educación personalizada conforman la estrategia federal para prevenir episodios como el del viernes pasado en Torreón, detalló a este diario Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública.

Habló además de “cambios profundos en los contenidos educativos”, en especial en los libros sobre ética y civismo, y la promoción de actividades inclinadas a fortalecer la integración familiar.

Este fin de semana, detalló, funcionarios de la Secretaría revisaron el programa denominado Mochila Segura, el cual surgió en 2017 y consistió en la exploración de las mochilas por parte de autoridades de cada escuela. Sin embargo, hubo denuncias y se presentaron amparos para evitar su implementación nacional, con el argumento de violaciones al derecho a la intimidad de los menores.

“Lo que nosotros estamos recomendando es solicitar que la revisión la hagan padres y madres de familia en las escuelas. Hay quien dice: ‘Yo puedo hacer la revisión de la mochila de mi hijo en casa y saber qué sale de la casa’, pero nuestro interés es saber qué ingresa a la escuela”.

Moctezuma adelantó una próxima reunión con todas las autoridades educativas del país para analizar el tema, en conjunto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Otro de los elementos considerados es el establecimiento de protocolos de seguridad: “Cuando haya una situación similar, que maestros y niños sepan qué hacer en cuanto a protección y no salir a ver que está ocurriendo. Los protocolos pueden salvar vidas y heridos. En el caso mencionado, algunos niños resultaron heridos tras escuchar los disparos y salir a ver qué ocurría”.

Un punto más, ya aplicado en la capacitación magisterial, es educación personalizada, con el objetivo de desarrollar en los maestros habilidades para poder comunicarse, identificar y dar un trato específico a cada alumno. Se contempla incluir en los planes de estudio de los normalistas conocimientos básicos de psicología.

A corto plazo se planea ofrecer al magisterio apoyo psicológico, a través del servicio social o prácticas profesionales de especialistas en la materia o egresados de universidades.

Sobre la atención de las causas, el titular de la SEP se refirió al fomento de valores solidarios.

“El fondo es cómo la sociedad se ha venido constituyendo: consumista, individualista, donde muchos de los problemas que surgen de violencia, drogadicción y embarazo adolescente se dan por falta de un esquema social, debemos de cambiar hacia una forma de pensar comunitaria, en la que sepamos que somos parte de un colectivo”.

Esta nueva filosofía se manifestará, dijo, en modificaciones a los planes de estudio: “En el próximo ciclo escolar 2021 habrá nuevos libros de texto, de civismo y ética. Empezamos por modificar el artículo 3º constitucional: hay un enfoque de educación integral. No nos interesa educar solamente la mente de los niños, también su corazón”.

De forma paralela, se buscará reforzar la integración familiar, los lazos entre padres e hijos, mediante actividades escolares conjuntas.

CONTINUARÁ OPERATIVO MOCHILA SEGURA EN EDOMEX. La Secretaría de Seguridad del Estado de México dio a conocer que, durante 2019, se realizaron en escuelas mexiquenses 181 operativos del programa Mochila Segura, con objeto de prevenir la introducción de sustancias nocivas para la salud, así como armas de fuego y punzocortantes.

Luego de los hechos ocurridos en Torreón, Coahuila, la dependencia indicó que los operativos que se realizaron en 51 municipios mexiquenses forman parte del programa Mi Escuela Segura y continuarán en 2020, en estricto apego a los Derechos de niñas y niños, supervisados por autoridades educativas, de derechos humanos y padres de familia, con el objetivo de que los alumnos de nivel básico, medio superior y superior desarrollen sus actividades en entornos seguros.

CONSTITUCIÓN MORAL. El presidente Andrés Manuel López Obrador evitó reducir el asunto al programa Mochila Segura; lo expandió al bienestar material, cultural, espiritual y del alma. “Vamos a la convocatoria de la Constitución Moral, a definir preceptos y a insistir que sólo siendo buenos podemos ser felices. No importa que nos critiquen, de que eso no tiene que ver con el Estado laico o que no debemos meternos. La función principal de un bueno gobierno es conseguir la felicidad del pueblo”.