Estiman 50 millones de mexicanos en Macrosimulacro

No tuvo errores, pero es perfectible: Durazo.

Tras el macrosimulacro de este lunes en la Ciudad de México y el resto de las entidades, Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estimó la participación de 50 millones de personas.

En conferencia de prensa desde el búnker de la dependencia, el funcionario detalló que el ejercicio participaron alrededor de 100 mil inmuebles que albergan a poco más de siete millones de personas en todo México.

Por parte del Gobierno Federal, participaron 25 mil inmuebles donde laboran 2.4 millones de personas entre funcionarios y ocupantes de servicios.

Durazo explicó que ante un eventual sismo o desastre natural, se cuenta con una fuerza de tarea de 587 mil efectivos con 26 mil vehículos.

Adicionalmente, se tienen 500 hospitales y centros de salud con alrededor de 66 mil camas disponibles.

El Estado de México y la Ciudad de México fueron los gobiernos que más inmuebles registraron para la participación en el ejercicio.

Durazo Montaño adelanto que el funcionamiento de los altavoces en la Ciudad de México fue óptimo, y que en caso de registrarse fallas éstas no serían significativas: "el funcionamiento fue óptimo, eventualmente puede haber fallas pero no representativas”.

Es de señalar que a las 10:56 de la mañana, el Servicio Sismológico Nacional reportó un movimiento de magnitud 4.6 con epicentro a 80 kilómetros de Salina Cruz, Oaxaca.

No tuvo errores, pero es perfectible: Durazo

El funcionario federal calificó como exitoso el macrosimulacro y aunque dijo no hay datos negativos, se mejorarán los protocolos de actuación.

“Sirve para poner a prueba planes y programas de disntias instancias frente a fenómenos que pudieran ocasionar daños en el terrritorio nacional y poner en riesgo a la población”, dijo Durazo.

Sin embargo, dijo que ello no es una razón para que este ejercicio no sirva para mejorar día con día los protocolos de actuación de los organismos de protección civil a nivel nacional y lo estados.

“Qué no haya errores no significa que no haya que mejorar las prácticas en Protección Civil”, estimó el funcionario en conferencia de prensa.

Durazo señaló que diariamente, el gabinete de Seguridad y junto a la Coordinación de Protección Civil, hacen una evaluación ante el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los fenómenos naturales que azotan al país.

Puso como ejemplo que la semana pasada en Oaxaca se registraron diversos sismos que por su intensidad no ameritaron el despliegue de las autoridades, no obstante señaló que su monitoreo es constante.

“Diariamente en el gabinete damos seguimiento diario a protección civil. La semana pasada tuvimos hasta 90 sismos algunos no perceptibles, pero sí registrados en el sismológico", detalló.

Ello “nos habla de la necesidad de tener coordinados todos los esfuerzos y definidos los protocolos de actuación para qué capacidad de respuesta sea inmediata y eficaz”, afirmó Durazo.

La mañana de este lunes se llevó a cabo el primer macrosimulacro, de tres que se realizarán durante 2020.

De acuerdo con el funcionario, este tipo de ejercicios ayudan a fortalacer la cultura de la prevención y responder mejor ante las emergencias que se suscitan en México.

ijsm