Esto es lo que necesitas para sobrevivir a la cuarentena

Si bien, para extrañeza de muchos, no hay un confinamiento obligatorio en México, las recomendaciones de los expertos nos hacen voltear a ver a China y a los expertos para saber qué hacer y qué no hacer para pasar estas semanas duras e históricas.

Desde hace semanas, México vive una situación de cierta confusión al respecto de las medidas que se están tomando para frenar la expansión del COVID-19 en el país. Desde mediados de marzo, las etiquetas y referencias a una “cuarentena” se han multiplicado en redes sociales pese a que no hay un confinamiento oficial decretado. Sin embargo, ahora que el “quédate en casa” ya es la recomendación oficial del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, vale la pena repasar cómo podemos afrontar una cuarentena que promete ser larga.

1. Lleva una rutina

El principal elemento que te ayudará a sobrevivir a estas semanas de distanciamiento social y cuarentena es tratar de mantener unos horarios, lo más habituales posibles, y sostenidos. Tanto los expertos como quienes ya han pasado por una cuarentena o por situaciones similares de aislamiento coinciden en la importancia de tratar de dormirnos y pararnos cada día a la misma hora. Báñate, prepara tu café; en definitiva, mantén tu rutina habitual, aunque desde luego, si trabajas desde casa, ganarás un tiempo precioso que habitualmente se pierde en desplazamientos.

2. Mantente ocupado/a

Desde el canal de YouTube ‘Jabiertzo’, el español Javier Telletxea relata sus experiencias viviendo en China, donde trabaja como profesor uniersitario de español. Y, coincidentemente, vive en la región de Hubéi, y aunque es lejos de Wuhan, epicentro de la pandemia, le ha tocado vivir la cuarentena de casi dos meses que apenas termina. En varios videos ha tratado el tema, y una de las recomendaciones fundamentales que hace es ésta: Haz cosas. Mantente ocupado. “Dedica tu tiempo a producir algo que te reafirme a ti y a los demás, si puedes”, sugiere.

Por supuesto, quien trabaje ya tendrá muchas horas del día ocupadas, pero en el tiempo de ocio también es importante huir de la desidia. Cuando España decretó el estado de alarma, el 15 de marzo, el usuario de Twitter angabantxo, que se llama Andoni, abrió un hilo que se hizo viral, basado en su experiencia como marino en alta mar. “Lectura, estudiar, aprovechar para reparar esa llave que lleva meses goteando... Lo que sea. Pero hazlo”, recomienda.

Por ejemplo, Isabelle Autissier, la primera navegadora en dar la vuelta al mundo durante una competición, aseguraba en un post de National Geographic que es un momento ideal para descubrir intereses nuevos, “incluso cosas que no vengan espontáneamente en mente”.

3. Cuida la alimentación

Parte de ese no caer en la desidia es mantener hábitos saludables; por supuesto esto incluye una rutina en que nunca se abandone la higiene, por ejemplo, pero lo que comemos es muy importante. La Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra, en España, recomienda mantener una dieta equilibrada —esto también aplica sin estar en cuarentena— y evitar los excesos. Angabantxo coincide: “Cuando la gente se aburre hace más visitas al refrigerador de lo habitual. Se lo digo yo que peso más de 100 kilos. Si les gusta cocinar, cocinen, pero si son dos, cocinen para dos”, zanja. Cuidado con el alcohol: “En muchos barcos hay ley seca, precisamente porque no hace mucho tiempo este trabajo estaba lleno de alcohólicos”, advierte el tuitero.

4. Muévete

Es evidente que es complicado hacer deporte estando encerrados en casa, pero eso no significa que no se pueda hacer ejercicio, lo que es importante para mantenernos saludables, señalan los expertos. Algunos maratonianos han relatado que recurren a dar vueltas por la casa sin parar, pero no es necesario hacer algo tan tedioso. Puedes buscar en YouTube rutinas de ejercicios para hacer en casa, por ejemplo.

5. Comunícate más que nunca

“Cuando estamos en la mar, las llamadas a casa son vitales para mantener la moral. También son vitales para la persona que está en casa y que echa de menos a su pareja-hermano-amigo o lo que sea”, relata Angabantxo en su hilo de Twitter, donde destaca la enorme importancia de no aislarse durante el confinamiento. Jabiertzo explica, por ejemplo, cuánto agradeció poder hablar —en persona— con una vecina tras pasar una semana charlando sólo con su novia.

No es en vano que la aplicación Zoom, pensada para hacer videollamadas grupales de manera eficiente y rápida, ha visto un enorme crecimiento en estos días. Usa cualquier aplicación que te permita conectarte con tus seres queridos.

Si se pasa la cuarentena con una pareja o con familiares, es importante comunicar cualquier problema de convivencia y buscar soluciones. En el peor de los casos, siempre queda una solución: A mediados de marzo, el diario oficial del régimen chino, el Global Times, reportó que, en la ciudad de Xi’an, de tres millones de habitantes, se batió el récord de solicitudes tras finalizar la cuarentena.

6. Pero desconecta si lo necesitas

También es importante que, si lo requieres, dediques tiempo a descansar, o a conocerte a ti mismo/a. Pero no sólo eso, si la realidad te abruma, desconecta. Jabiertzo recomienda en su canal evitar estar demasiado pendientes de las noticias, en lo que coincide con algunos expertos: “Pasarse el rato pensando y revisando las cifras no ayuda a mantener la estabilidad emocional”, advierte, basado en su experiencia.

7. Usa todos los recursos disponibles

En estos tiempos de confinamiento, los recursos online se han multiplicado, lo cual puede ser fantástico para descubrir nuevos gustos. Multitud de músicos, como el cantautor Jorge Drexler o la cantante Laura Pausini, han ofrecido shows en vivo a través de internet, y los famosos museos del Louvre de París, el Británico de Londres, el del Prado de Madrid, el de los Ufizzi de Florencia o el de Antropología de la Ciudad de México ofrecen visitas virtuales a sus increíbles exposiciones.

Además, se están multiplicando los cursos gratuitos que se pueden hacer online. El portal especializado Domestika, por ejemplo, ha creado una selección de recursos sin costo para pasar esta cuarentena.

8. Pero no abuses de la tecnología

Pese a que con una computadora o un celular o una tableta conectados a internet podemos pasar horas y horas, es importante que no nos absorba demasiado. Los videojuegos pueden ser una gran manera de pasar estas horas de más encerrados en casa, pero los expertos señalan que es importante poner límites al tiempo que pasamos frente a una pantalla, para que no se altere nuestra rutina ni se desgaste la convivencia en casa, si es que la tenemos.

9. Aléjate de la negatividad

El youtuber español Javier Telletxea hace incidencia también en lo importante de mantener distancias con lo que, o con quien, nos haga daño. Son momentos donde es esencial mantener la estabilidad emocional, y Jabiertzo apunta que “personas negativas, o demasiado pesimistas o conspiranoicas sólo nos generarán más incertidumbre o miedo”.

10. No te pongas fechas

El astronauta Scott Kelly, que pasó un año entero en la Estación Espacial Internacional, recomienda “no tener demasiadas expectativas”, “porque no sabemos cuándo va a terminar”. Y en esto coincide el marino Angabantxo: “Siempre plantéate que vas a volver a la normalidad en más tiempo del previsto. Si te mentalizas en que todo acaba el 1 de abril, y luego se alarga al 5, esos cuatro días son un infierno”.

Finalmente, basado en su experiencia reciente, Jabiertzo recalca en la importancia de no bajar la guardia en los días en que ya se vea la luz al final del túnel y seguir haciendo caso a las recomendaciones oficiales para evitar que los contagios repunten.

LR-IJSM