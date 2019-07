Estos son los nominados al premio The Best 2019 de la FIFA

La entrega de los premios The Best 2019 se hará en una ceremonia llevada a cabo el lunes 23 de septiembre en Milán, Italia.

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) dio a conocer este miércoles las listas de los nominados para llevarse los premios The Best 2019, en las que destacan jugadores como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Megan Rapinoe.

Los nominados para el premio de Mejor Jugador son: el portugués Cristiano Ronaldo, de Juventus de Milán; el argentino Lionel Messi, del Barcelona; los neerlandeses Frenkie de Jong, en la actualidad del Barcelona, proveniente del Ajax; Matthijs de Ligt, de Juventus, antes del Ajax, y Virgil van Dijk, del Liverpool.

Así como el francés Kylian Mbappé, del París Saint-Germaín; el inglés Harry Kane, del Tottemham; el belga Eden Hazard, quien jugaba en el Chelsea y ahora está en el Real Madrid; el senegalés Sadio Mané, del Liverpool, y el egipcio Mohamed Salah, del Liverpool.

En la rama femenil, las candidatas a la categoría de Mejor Jugadora del año son: las estadounidenses Julie Ertz, del Chicago Red Stars; Rose Lavelle, del Washington Spirit; Alex Morgan, del Orlando Pride, y Megan Rapinoe, del Reign FC; además de la australiana Sam Kerr, del Perth Glory, procedente de Chicago Red Stars.

También la holandesa Vivianne Miedema, del Arsenal; las inglesas Lucía Bronze, del Olympique de Lyon, y Ellen White, del Manchester City, antes del Birmingham City; las francesas Wendie Renard y Amandine Henry, del Olympique; las noruegas Caroline Hansen, del Barcelona, y Ada Hegerberg, también del Olympique.

La lista de finalistas para el premio de Entrenador de equipo masculino está integrada por Djamel Belmadi, de la selección de Argelia; el francés Didier Deschamps, del equipo de su país; los argentinos Ricardo Gareca, del representativo de Perú; Marcelo Gallardo, del River Plate, y Mauricio Pochettino, del Tottenham Hotspur.

El español Pep Guardiola, que dirige el Manchester City; el alemán Jugen Klopp, del Liverpool; el portugués Fernando Santos, de la selección de Portugal; el neerlandés Erik Ten Hag, del Ajax, y el brasileño Tite, de la selección de su país, completan el listado.

Mientras que entre los 10 candidatos al premio como mejor estratega de equipo femenino se encuentran: los ingleses Paul Riley, del North Carolina Courage, y Phil Neville, de la selección nacional de Inglaterra; la italiana Milena Bertolini, de la representación de Italia, y el sueco Peter Gerhardsson, del equipo de su país.

Además de la estadounidense Jill Elis, entrenadora de la selección de Estados Unidos; la holandesa Sarina Wiegman, quien comanda al equipo de los Países Bajos; el japonés Futoshi Ikeda, de la Sub 20 de Japón; la española Antonia Is, de la Sub 17 de España; el australiano Joe Montemurro, del Arsenal, y el francés Reynald Pedros, del Olympique de Lyon.

La entrega de los premios The Best 2019 se hará en una ceremonia llevada a cabo el lunes 23 de septiembre en Milán, Italia.

ijsm