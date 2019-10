"Estoy listo para enfrentarme a Canelo", dice Golovkin

El púgil kazako Gennady Golovkin es una vez más un campeón de peso mediano, pero tuvo que superar un largo calvario para conseguirlo cuando a última hora de la noche del sábado, en el legendario Madison Square Garden de Nueva York, ganaba por decisión unánime, una pelea muy reñida y polémica en cuanto al veredicto final, frente al ucraniano Sergiy Derevyanchenko.



"Lo anticipé, es un rival muy duro", declaró Golovkin nada más concluir la pelea con una puntuación de dos jueces que le dieron ganador por 115-112 y otro que puso en la cartulina 114-113. "Esta es una gran experiencia para mí. En este momento, entiendo que necesito más ... Siento que esta no fue una pelea fácil para mí, sino todo lo contrario".



Pero logró la victoria que necesitaba mientras espera una posible pelea de trilogía con el monarca mexicano Saúl "Canelo" Álvarez.



"Absolutamente", comentó Golovkin cuando se le preguntó sobre pelear contra Álvarez nuevamente. "Estoy abierto a cualquiera. Hay tantos grandes campeones en este momento aquí. Todo está listo. Simplemente llame a Canelo. Si dice que sí, hagámoslo".



Sin embargo, Álvarez tiene una dura prueba, ya que saltará al peso semipesado para enfrentarse al ruso Sergey Kovalev, de 36 años, en noviembre.



Lo que significa que a corto plazo no habrá un posible acuerdo del drama que supondrá una tercera pelea entre Golovkin y Álvarez.



De momento, lo más importante para Golovkin era superar la dura prueba de Derevyanchenko a quien derribó a la lona en el primer asalto con una buena combinación de un uppercut y un puñetazo en la parte superior de la cabeza.



El segundo asalto siguió con la misma tónica y Golovkin le hizo a Derevyanchenko un corte profundo en la ceja del ojo derecho.



Pero el púgil ucraniano respondió bien a la adversidad y, tal vez sintiendo el peligro de su corte, comenzó a aumentar su actividad. La presión de Derevyanchenko resultó ser un problema para Golovkin, quien no reaccionó bien al recibir respuesta por parte de su rival.



"Cuando comencé a moverme, sentí que le estaba dando espacio y estaba siendo golpeado con esos disparos en bucle que lanzó Golovkin. Fue entonces cuando comencé a pelear contra él a meterme en su guardia, a no darle espacio para maniobrar", explicó Derevyanchenko. "Después de los primeros asaltos creo que fui superior".



Desde los asaltos intermedios fue un combate total, con una serie de ellos muy igualados y difíciles de puntuar.



De hecho, ambos púgiles llegaron al duodécimo asalto sin ningún tipo de reserva física y se pasaron los tres últimos minutos de la pelea agarrándose y abrazándose solo para mantenerse en pie.



Al final, los jueces decidieron que Golovkin había hecho lo suficiente para ser el que se llevase la victoria, aunque la misma no dejase contento a los aficionados que presenciaron la pelea.



El promotor de la pelea Tom Loeffler, que lleva los intereses de Golovkin, declaró que ambos púgiles hicieron un gran combate, como lo demostró que ambos tuvieron que ser llevados al hospital para que fuesen examinados como prevención.



Pero destacó que fue Golovkin quien colocó los golpes más potentes y el que dominó en los momentos decisivos de la pelea, de ahí que los jueces lo viesen como ganador.



"En cuanto al futuro de Golovkin, lo importante es que vuelve a ser campeón y no tendremos ningún problema en enfrentarnos el próximo año a cualquier rival que sea, aunque Álvarez podría ser uno de ellos, siempre que supere el próximo mes el duelo ante Kovalev", señaló Loeffler.