Etgar Keret lleva al cuento sus reflexiones sobre el COVID-19

¿Cómo sería tu muerte? y ¿cuál sería tu mayor preocupación en los últimos segundos de vida?, son preguntas a las que el escritor israelí Etgar Keret (Tel Aviv, 1967) encontró respuesta ante la pandemia del COVID-19.

A través de sus redes sociales, la editorial Sexto Piso compartió el día de ayer el cuento Esposo inquebrantable, hecho por Etgar Keret quien desde el aislamiento, reflexionó sobre su muerte y su familia.

“Desde que el brote de la epidemia explotó, por fin he logrado imaginar mi propia muerte. No es que antes no lo hubiera intentado, pero cada vez que estaba en cama acostado, con los ojos cerrados, e intentaba vislumbrar mis últimos suspiros, algo salía mal”, inicia así el texto del ganador del Book Publishers Association's Prize y el Ministry of Culture's Cinema Prize.

En el cuento, Keret describe lo que es sentirse sin aire en los pulmones, ya que desde niño ha padecido asma. “Conozco esta sensación desde que era un niño, recuerdo cada detalle de los ataques de asma”, escribe.

El relato de Edgar Keret fue escrito el 1 de abril, traducido del hebrero al inglés por Jessica Cohen y del inglés al español por Diego Rabasa. El cuento completo se puede leer en el siguiente link: https://sextopiso.mx/esp/cont/34/esposa-inquebrantable

Keret comenzó a escribir en 1992 y desde entonces ha publicado cuatro libros de cuento, una novela, tres libros de cómic y un libro para niños. Sus libros han sido best sellers en Israel y han recibido los elogios de la crítica internacional. Ha sido traducido a dieciséis idiomas, incluyendo el coreano y el chino.

