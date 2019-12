EU aumenta vigilancia sobre Norcorea ante amenaza de pruebas

Estados Unidos intensificó ayer la vigilancia aérea que ya mantiene habitualmente sobre la península de Corea con el despliegue de cuatro aviones, ante la posibilidad de que Pyongyang lleve a cabo un nuevo test armamentístico en fechas próximas.

Los nuevos aviones desplegados en la zona son capaces de localizar señales de radio, captar imágenes aéreas y otras funciones de vigilancia, según informó el portal especializado Aircraft Spots.

La Fuerza Aérea de EU había movilizado ya estos aviones las últimas semanas, pero lo había hecho por separado; el hecho de que se desplieguen a la vez revela la tensión creciente entre los dos países, ante la amenaza de los tests de Pyongyang. A mediados de mes, el régimen norcoreano aseguró que preparaba un “regalo” para Estados Unidos en Navidad, y que éste dependería del resultado de las negociaciones bilaterales. Días después, Corea del Norte dio por descartado desnuclearizarse y, por tanto, en la práctica, las negociaciones se rompieron.

Sin embargo, el presidente estadunidense, Donald Trump, no pareció ayer especialmente preocupado: Cuando periodistas le preguntaron sobre la situación, dijo que desconocen qué será el regalo de Norcorea, pero que “puede ser también un bonito florero; no sabemos qué preparan, no podemos saberlo”.