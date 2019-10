EU iniciará pronto proceso para ratificar el T-MEC: Seade

El subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, afirmó que se han disipado las dudas por parte de Estados Unidos para ratificar Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y “pronto veremos a Estados Unidos iniciar el proceso formal” para avalar el acuerdo.

“El fin de esta compleja historia se acerca y pronto veremos a Estados Unidos iniciar el proceso de aprobación del tratado, que puede resumirse en un par de semanas... Confiamos en que estamos en el umbral de la aprobación final del tratado”, expresó el funcionario en conferencia de prensa.

Al señalar que hay optimismo de que en los próximos meses entre en vigor el tratado, Seade destacó que todo el equipo diplomático de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), acompañado del sector privado, han sido partes muy activas con autoridades estadunidenses para aprobar el T-MEC.

Incluso, el funcionario de la cancillería mexicana destacó que entregó a los diputados demócratas de Estados Unidos una carta firmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde señala que solicitará al Poder Legislativo aumentar el presupuesto para la reforma laboral.

En dicha carta, refirió, el jefe del Ejecutivo mexicano se comprometió a invertir 900 millones de pesos para implementar la nueva legislación en materia laboral, a fin de impulsar la ratificación del nuevo tratado comercial entre los tres países.

El principal negociador del tratado aseveró que después de intensos cabildeos “estamos en el umbral de la aprobación del tratado”, e incluso señalo que la ratificación “está a punto de turrón”, pues diversas señales así lo indican.

Respecto a la reforma laboral, afirmó que es la más ambiciosa que cualquier país ha tenido en el mundo; “estamos en un marco laboral muy moderno, hemos tenido una labor de convencimiento, en el sentido de que no hay duda de que México cumplirá con lo establecido en este rubro.

Agregó que esta reforma no es una imposición del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, sino una decisión del gobierno federal, “es voluntad política”, sostuvo el subsecretario.

En este contexto, también aseguró que la inseguridad en México no ha sido ningún obstáculo para continuar con el proceso de ratificación del T-MEC entre los tres países, como tampoco lo ha sido el tema del debate político del presidente de Estados Unidos, Donald Trump; “eso no está dañando”.