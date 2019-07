EU llevará tropas a Arabia Saudí para hacer frente a Irán

Arabia Saudí albergará tropas de Estados Unidos por decisión del rey Salman Abdelaziz en momentos de constantes incidentes y un incremento en la tensión en el Golfo Pérsico, según informó el viernes la agencia estatal saudí SPA.

La agencia indicó, mencionando a una fuente del Ministerio de Defensa que no identificó, que la decisión del rey Salman busca “aumentar la cooperación conjunta en defensa de la seguridad y la estabilidad regional y preservar la paz”.

La agencia no da detalles sobre en qué consistirá la presencia de tropas estadunidenses y se limita a reiterar que la decisión se basa en los esfuerzos por “fortalecer la seguridad y la estabilidad” en la zona ante la amenaza que representa Irán para los intereses de ambos países en la región.

Estados Unidos mantuvo tropas en territorio saudí durante la segunda guerra del Golfo contra Irak en 1991, y permanecieron en el país hasta 2003.

AMENAZA. Entre tanto, el canciller británico, Jeremy Hunt, elevó ayer el tono hacia Irán tras la retención de su petrolero Stena Impero el viernes en el Estrecho de Ormuz, y aseguró que Irán ha tomado un “pliegroso camino”.

Entre tanto, Teherán anunció que abrió una investigación al buque, y Hunt agregó que si no lo liberan, su respuesta será “calculada pero contundente”, aunque descartó una acción militar.