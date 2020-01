EU sopecha que Irán derribó con misiles avión ucraniano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este jueves que el accidente de un avión ucraniano en Irán, en el que murieron sus 176 ocupantes hace dos días, se debiera a un fallo mecánico, sin precisar cuál fue el motivo del suceso.



"Algunas personas dicen que fue (un fallo mecánico), personalmente no creo que eso sea una cuestión", dijo Trump en una intervención en la Casa Blanca, sin ofrecer más precisiones.



"Tengo mis sospechas -agregó- No quiero decirlo. Es algo trágico".



"Alguien pudo haber cometido un error en el otro lado, no (fue) nuestro sistema. No tiene nada que ver con nosotros", indicó el mandatario, que remarcó que el avión volaba "en un vecindario hostil".



El presidente de EE.UU. expresó su esperanza de que las autoridades iraníes entreguen las cajas negras a Boeing, Francia o a algún otro país para esclarecer las causas del accidente.



Medios estadounidenses publicaron hoy que los servicios de Inteligencia del país creen que Irán derribó con misiles el avión de la aerolínea Ukraine International, posiblemente por error.



La cadena de televisión CBS, que citó a funcionarios de EE.UU., señaló que Irán abatió el aparato cerca del aeropuerto de Teherán, horas después del ataque iraní con misiles contra dos bases aéreas donde había soldados estadounidenses en Irak.



De acuerdo a datos de Inteligencia, los satélites estadounidenses captaron dos lanzamientos de misiles justo antes de que el avión explotara.



La revista Newsweek, que ha hablado con un funcionario de alto rango de EE.UU., otro iraquí y con otro del Pentágono, aseguró que el avión fue alcanzado por el sistema de misiles de defensa antiaérea de Irán, posiblemente por error.



El avión, un Boeing 737-800 que se dirigía a Kiev desde Teherán, dejó de transmitir datos el martes minutos después de su despegue y poco después de que Irán lanzara más de una decena de misiles contra bases en Irak.



El aparato pudo ser alcanzado por el sistema de misiles tierra-aire Tor-M1, de fabricación rusa, conocido como Gauntlet por la OTAN, indicó Newsweek.



Los funcionarios estadounidenses consultados por la revista subrayaron que la evaluación del Pentágono apunta que el suceso fue accidental.



Las baterías antiaéreas iraníes estaban activas tras el ataque con misiles a Irak, que vino en respuesta al asesinato el pasado 3 de enero del general iraní Qasem Soleimaní en una operación de EE.UU. en Bagdad, indicaron las fuentes.