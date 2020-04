EU supera los 10 mil muertos y evalúa fosas en parque de NY

La ciudad de Nueva York, epicentro del coronavirus en Estados Unidos, está evaluando usar un parque como cementerio temporal ante el colapso de las morgues y el continuo aumento de fallecidos, que en todo el país ya superó la cifra de 10 mil. Al cierre de esta edición el número de muertos llegó a 10 mil 792.

“Se hará de una manera digna, ordenada y temporal, pero será duro para los neoyorquinos”, explicó en Twitter el concejal Mark D. Levine, que preside el comité de salud de Nueva York.

El plan, que sólo se aplicará si siguen subiendo los decesos, es cavar unas zanjas para enterrar 10 ataúdes en línea en un parque público y evitar así “imágenes como las de Italia, donde los militares tuvieron que recoger los cuerpos de iglesias e incluso de las calles”, detalló Levine.

Actualmente, los cementerios de Nueva York tienen dificultad para responder a la abrumadora cantidad de entierros y, al mismo tiempo, las morgues están sobrepasadas con una cantidad de cuerpos que supera a los 3 mil que perdieron la vida en los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

La isla del millón de muertos. Levine no especificó en qué parque de Nueva York se enterraría temporalmente a los fallecidos por coronavirus; pero, en una rueda de prensa, el alcalde neoyorquino, Bill de Blasio, explicó que la isla Hart, ubicada al noreste del barrio del Bronx, ha sido usado anteriormente para tragedias de este tipo.

“Obviamente, el lugar que hemos usado históricamente es la isla de Hart”, explicó De Blasio, aunque no llegó a confirmar que ese espacio sea el elegido. En la isla Hart hay enterradas más de un millón de personas, muchas de ellas en tumbas sin nombre ya sea porque el fallecido no fue identificado en el momento de su muerte o porque la familia no podía hacer frente a los costos de un entierro, según figura en la web de la ciudad de Nueva York.

En 1985, cuando el sida golpeaba sin piedad a EU, las autoridades neoyorquinas enterraron en la punta sur de la isla de Hart a 16 personas que habían muerto de esa enfermedad ya que, equivocadamente, entonces se creía que ese mal podía infectar a otros cuerpos.

Estabilización. A pesar de los macabros planes, las cifras de contagios y de fallecimientos en el estado de Nueva York dieron este lunes señales de estabilización por segundo día consecutivo, lo que a juicio de las autoridades indicaría que la enfermedad puede haber alcanzado ya su punto máximo.

En las últimas 24 horas, 599 personas murieron en el estado de Nueva York por el coronavirus, prácticamente el mismo número que el día anterior, cuando habían perecido 594, en lo que fue la primera bajada diaria de los fallecidos registrada en esa región, que un día antes había perdido a 630 personas.