Eugenio Derbez busca unificar la comedia de los escenarios y el YouTube en LOL

LOL es un experimento de comedia que el productor Eugenio Derbez decidió llevar a la plataforma de Amazon Prime Video, con el fin de mejorar los contenidos y darle un espacio peculiar a la risa.

“Era un riesgo que decidí correr, no es un programa para todo público, pero entre los jóvenes fue un hit y creo que es el segundo programa más visto de la plataforma”, expresó Derbez en entrevista con Crónica.

El actor mexicano comenzó su carrera en el año 1973 como extra de telenovelas, llevándolo a incursionar en algunas secciones del programa En Familia con Chabelo, pero no fue sino hasta Al derecho y al Derbez (1993), repuntó como comediante, hasta protagonizar La Familia Peluche.

“Soy de risa fácil, creo que tengo la capacidad de hacer reír a la gente. Hablando de LOL, se necesita mucho colmillo para hacer reír a los mismos comediantes, sería bueno hacer un VIP donde quizá si me animaría a participar en mi propio proyecto”, dijo.

Eugenio encontró el vehículo perfecto para abrir un espacio nuevo a la comedia: “Estoy con gente de televisión, radio, YouTube y stand up, de distintas edades. Es parte del encanto de la fórmula, 10 comediantes tratando de hacer reír los unos a los otros”, mencionó. El también escritor y director de cine, teatro y televisión, señaló que en México hacen falta plataformas para comediantes. Considera que la tecnología permite crear cosas nuevas y espacios donde no hay censura, para hablar de cualquier tema, incluso con el uso de lenguaje altisonante o de doble sentido.

“Mucha gente me ha dicho que faltan comediantes y foros para los mismos, y no es falta de comediantes, es más bien que la televisión dejó de transmitir este tipo de comedia. Amazon brinda la oportunidad al talento nato para que pueda expresarse, el cual muchas veces sólo cuenta con la cámara de su celular, limitando así la posibilidad de llegar a diversos públicos”, señaló.

“Literalmente me metí a los bares a buscar gente, quiero dar a conocer a todo ese talento que está por ahí perdido, y es un acierto tener este tipo de formatos donde podamos ver nuevos comediantes”, agregó.

LOL estrenó su segunda temporada el 13 de diciembre, en la que durante 6 horas, 10 comediantes deberán hacerse reír entre sí, para ir descalificando a quien no sea capaz de contener la risa. Nuevas reglas entrarán a la casa y el ganador será acreedor a un millón de pesos.

Alex Fernández, Bárbara Torres, El Capi Pérez, El Diablito, Gustavo Munguía, Iván La Mole, La Kikis, Ricardo O-Farrill, Slobotzky y Verónica Toussaint son los comediantes que forman parte de esta nueva aventura.