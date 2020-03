Europa debe triplicar el esfuerzo para contener coronavirus: OMS

Europa debe duplicar o triplicar el nivel de esfuerzo que está haciendo para contener el coronavirus mediante "un paquete" de medidas que incluyen una búsqueda agresiva de casos no detectados, diagnósticos, cuarentenas, aumento de la capacidad hospitalaria y movilización social, declaró hoy el jefe de la Oficina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Kluge.



Europa es actualmente el foco mundial de la pandemia de coronavirus, la enfermedad COVID-19 de la que se registran cerca de 29.000 casos en Italia, más de 9.000 en España, unos 5.400 en Francia y 4.900 en Alemania.



Kluge sostuvo que su entidad, a la que pertenecen los 53 países de Europa, está atenta al riesgo de ruptura en el aprovisionamiento de suministros médicos esenciales, en particular de antibióticos, tratamientos para la diabetes y la hipertensión , así como para la tuberculosis y el VIH.



"Somos conscientes de ciertas situaciones de escasez", comentó por teleconferencia desde Copenhague, donde se encuentra la Oficina de la OMS para Europa.



Dijo que para evitarlo se requiere una "acción colaborativa", que de parte de los gobiernos consiste en levantar cualquier restricción a la exportación o importación de productos útiles para la lucha contra el coronavirus, como material de protección para los trabajadores de la sanidad.



Sobre el llamamiento hecho este lunes por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, para que los países practiquen pruebas de diagnóstico a todos los casos -sean severos, leves o sospechosos-, el experto de la oficina europea de la OMS Richard Pebody dijo que cada Estado afronta una situación diferente y que algunos solo pueden hacer, por el momento, el test a los casos más graves.



La OMS ha distribuido hasta ahora 1,5 millones de pruebas diagnósticas, pero los países pueden requerir desde cientos hasta decenas de miles diarios.



Sobre las tasas tan distintas de mortalidad que se observan en Europa -2.158 muertes por 27.980 casos en Italia, frente a 12 por 4.838 en Alemania-, Pebody sostuvo que "todavía no hay una explicación clara", pero se cree que influyen la demografía del país (la proporción de personas mayores) y las capacidades del respectivo sistema de salud nacional.



Sobre el enfoque que el Gobierno holandés ha defendido de que con el contagio una parte de su población quedará inmunizada contra el coronavirus, la coordinadora de emergencias de la Oficina, Dorit Nitzan, sostuvo que se trata de un opción controvertida porque nadie conoce realmente la naturaleza del nuevo virus.



"No sabemos si es un virus que genera una inmunidad o si es cambiante como la gripe", dijo, al recordar que el virus de la gripe muta continuamente, por lo cual las poblaciones no son inmunes de un año a otro.