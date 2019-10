Evasión a seguridad social supera los 20 mil mdp: IMSS

El monto de evasión a la seguridad social por parte de las empresas con esquemas como el outsourcing o registro de menores salarios supera los 20 mil millones de pesos en el país, lo cual afecta de forma importante a los trabajadores, aseguró el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoe Robledo Aburto.

Después de precisar que para esta práctica hay multas o hasta sanciones de carácter penal, comentó que las empresas utilizan diversos esquemas para evadir el cumplimiento de sus obligaciones y “los montos de evasión superan los 20 mil millones de pesos”.

Hay empresas que incorporan a toda su plantilla en esquemas de outsourcing para no pagar lo que corresponde o bien, se incorpora a trabajadores a la seguridad social con un sueldo menor o no se les brinda el servicio, lo cual afecta al trabajador en sus prestaciones económicas como el retiro o la vivienda.

Sin precisar un número, destacó que el IMSS tiene “miles de casos” registrados con este problema, pero no hay una cantidad específica porque “no hay muchas veces una motivación del trabajador por denunciar al patrón.

"Nosotros tenemos que facilitarle a la gente que sepa que cuando le están pagando por fuera, cuando la tienen solamente con contratos por honorarios y demás, le están afectando su futuro”.

Durante la ceremonia de clausura de la Convención de Afores 2019, ejemplificó que cuando una persona tiene un sueldo de 20 mil pesos, pero 10 mil se pagan de manera formal y otros 10 mil “por fuera”, la pensión no corresponderá a sus ingresos total, sino sólo a lo registrado formalmente.

Indicó que es un problema grave de defraudación y de evasión fiscal, por eso se toman estas medidas de manera coordinada con diversas dependencias como la Procuraduría Fiscal, el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

“Esto va en serio, no es una simulación, no estamos pensando que sea como en otros años, grandes anuncios que no llevan a nada y lo más importante es que ahora que hay una discusión sobre el tema de las outsourcing en las cámaras que veamos el tema con toda oportunidad para que no sea tampoco una reformita, que sea una reforma a fondo, como debe ocurrir también sobre el tema de las pensiones”.

De diciembre de 2018 a la fecha, el IMSS ya realizó 539 actos de fiscalización, lo que significa la regularización de 60 mil trabajadores, cifra que ya superó lo reportado en todo 2018, cuando se reportaron 500 actos.

En materia de pensiones, Robledo Aburto aseguró que “el tiempo ya nos ganó”, y es por eso que en la actualidad ya hay gente afuera de diversas instalaciones manifestándose por sus jubilaciones y sus pensiones.

“Un malestar debe verse como un signo grave”, porque hoy pueden ser 100 personas, pero el problema puede crecer de forma importante hacia el futuro, “un reclamo cuando se atiende se sigue reproduciendo, no es digno de este momento”.

Por ello, consideró que es momento de atender el llamado del Ejecutivo para crear un grupo de trabajo, a fin de lograr una profunda reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).