Evasión fiscal por outosourcing asciende a 21 mil mdp, acusa IMSS

Funcionarios del gobierno federal y representantes de los sectores productivos del país, se pronunciaron por regular o hacer ajustes a la subcontratación laboral, para acabar con los abusos a los trabajadores , evasión fiscal, empresas fachadas, y el combatir el lavado de dinero através del llamado outsourcing.

De hecho, el director del IMSS, Zoé Robledo acusó que la evasión en materia de subcontratación ilegal asciende a 21 mil millones de pesos que podrían servir para la construcción de 14 hospitales.

Durante del parlamento abierto que organizo el senado para hacer ajustes al dictamen aprobado en comisiones en diciembre pasado, la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde pidió a los legisladores a “no caer en la trampa” en la regulación de la subcontratación que busca otorgar los mínimos derechos laborales como pago de aguinaldo, vacaciones o seguridad social.

“No, la trampa de caer en esta figura es que no se considera y no se toman en cuenta los derechos colectivos. Cuando hablamos de estas figuras, no estamos hablando del pago de reparto de utilidades, no estamos hablando de la estabilidad en el empleo, no estamos hablando de la antigüedad en los diferentes centros de trabajo, entonces, llamo la atención para que en esta reflexión no se vaya a caer en la trampa de que cualquier cosa se puede subcontratar

Alcalde Luján expuso que, desde el 2012, no se realizó ningún tipo de inspección para detectar las malas prácticas, de las “empresas de papel” y acusó un pacto de complicidad e inacción entre autoridades gubernamentales que permitió que esto creciera y proliferara sin ningún control.

“Hubo una nula coordinación que existía entre el IMSS, la Secretaría del Trabajo, la Procuraduría Fiscal, el SAT, la UIF. Entonces, todas esas instituciones que se ven afectadas finalmente por figuras que cayeron en su abuso absoluto”, sostuvo

COMO EL COLESTEROL

Alcalde Ricalde aseguró que más que un ajuste a la legislación laboral, es necesario que se aplique la actual para combatir el outsourcing que comparo con el colesterol, pues “hay bueno y malo”, por lo que la dependencia a su cargo ha intensificado las inspecciones en coordinación con las demás instancias del estado involucradas.

Zoe Robledo, director del IMSS, advirtió a los empresarios que valerse de empresas patito de subcontratación a la larga les generará un daño gravísimo ya que deberán ser llamados a cuentas y lo explico así.

Robledo dijo que esto que se convirtió en deporte nacional y lo que se busca es que deje de serlo, “ya no a estas prácticas ilegales que le han hecho daño a la política de las empresas en todo el país”.

En su oportunidad el procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, aseguró que incurren en delincuencia organizada los empresarios que usan la subcontratación ilegal y los llamo a portarse bien.

Por su parte los sectores empresarial e industrial del país, consideraron innecesaria una nueva reforma a la ley federal del trabajo, ya que la actual no se ha implementado a cabalidad.

Asi lo aseguró, Javier Treviño Cantú, representante del consejo coordinador empresarial, quien respaldo la creación de un registro de empresas de subcontratación laboral.

En el mismo sentido, Francisco Cervantes, presidente de Concamin, pidió que el registro de empresas no se convierta en un elemento de persecución para empresarios cautivos y cumplidos, sino que se castigue a quienes violan la ley.