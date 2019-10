Evo Morales

El mandatario boliviano ha situado a su país ante el abismo de un conflicto social al autoproclamarse vencedor en primera vuelta y llamar a los suyos a defender el triunfo en las calles. Un triunfo más que cuestionado, no sólo porque el recuento definitivo aún no termina y ahora mismo daría lugar a una segunda vuelta, sino porque el sistema electoral estuvo caído 20 horas. Esta situación, familiar en México, desató las acusaciones de fraude de la oposición, que también se ha lanzado a las calles. En Santa Cruz hubo disturbios. La OEA aconseja, sensatamente, que diga lo que diga este recuento se acuda a segunda vuelta para evitar el desastre, pero Morales parece no escuchar.