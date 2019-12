Evo Morales acusa a EU de actuar en “como en tiempos del Plan Cóndor”

Evo Morales expresó este sábado su rechazo a la petición de la embajada de Estados Unidos en Argentina al gobierno del peronista Alberto Fernández de que el expresidente boliviano “no abuse de su estatus” de refugiado político, actualmente en trámite.

“La complicidad de EU es tan evidente en el golpe de Estado en Bolivia que la embajada norteamericana en Argentina habla por los golpistas y pide al gobierno del presidente Fernández que limite mi refugio político, como en tiempos del Plan Cóndor”, expresó Morales en Twitter.

El exmandatario se refiere a la operación impulsada por los servicios de Inteligencia de las dictaduras del Cono Sur para secuestrar, torturar y exterminar a sus opositores con el conocimiento de Estados Unidos en las décadas de los setenta y ochenta.

La queja del boliviano, que llegó a Buenos Aires hace dos semanas y se encuentra tramitando su condición de refugiado, hacía referencia a la solicitud que hizo este viernes la embajada estadunidense en Argentina.

“Sobre el tema de Evo Morales, hacemos un llamado a la Argentina para que sea un buen vecino al apoyar la democracia boliviana y llamamos a la administración de Alberto Fernández a trabajar para garantizar que Morales no abuse de su estatus en Argentina”, reza la solicitud.

Bolivia, “gobernada por EU”. En relación con el acoso del gobierno interino sobre la embajada mexicana en La Paz, donde encontraron refugio miembros de su gobierno, Morales dijo que el gobierno “de facto de (Jeanine) Áñez, (Luis) Camacho y (Carlos) Mesa no tiene ninguna autoridad ni moral para hablar de soberanía, cuando en este momento, Bolivia está gobernada por EU. No respetan el derecho internacional que protege a todas las misiones diplomáticas acreditadas en el país”.