Evo Morales amenaza con cercar ciudades si la oposición no reconoce su triunfo

El presidente de Bolivia, Evo Morales, amenazó con cercar con sus seguidores las ciudades en caso de que sus contrarios continúen con las protestas ante un posible fraude electoral.

“En las ciudades dejen de perjudicar con paros; si quieren paro, no hay problema, nosotros vamos a acompañar con cerco a las ciudades, para hacernos respetar, a ver si aguantan”, expresó Morales durante un acto la noche del sábado en Cochabamba, su bastión electoral.

El líder opositor, Carlos Mesa, que reclama fraude y exige segunda vuelta, deploró las amenazas de Morales. “No tenemos miedo ni nos dejaremos amedrentar por un gobierno que pretende acallar las voces ciudadanas que no van a cesar hasta que su voto se respete”, señaló.

Mesa expresó que Morales recurre al “discurso del miedo”, pero que “sus amenazas ya no funcionan” porque la gente sale a las calles por la defensa y el respeto de la democracia. Además, el opositor lamentó que Morales utilice un “discurso de odio y división” entre bolivianos, intentando generar miedo y “acciones violentas” en algunos puntos de bloqueo.