Evo Morales ve “fraude” electoral en decisión de vetar su candidatura al Senado

El expresidente boliviano Evo Morales acusó ayer desde su exilio en Buenos Aires al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia de cometer fraude por la decisión que anunció el jueves, de inhabilitar su candidatura a senador para los comicios del 3 de mayo.

“Lamentablemente el Tribunal Supremo Electoral obedece a esta clase de instrucciones que vienen del palacio, del Gobierno de facto. (...) Se somete a la dictadura y a las políticas de Estados Unidos”, destacó durante una rueda de prensa en la capital argentina acompañado por sus abogados Gustavo Ferreyra y Luis Zaffaroni.

El exmandatario lamentó que “esta inhabilitación es un atentado a la democracia” y que el gobierno interino de Jeanine Áñez tiene “miedo a la democracia”.

Ferreyra afirmó que con esta decisión “ha comenzado el fraude electoral” en Bolivia, que se está produciendo “por vía de la proscripción”.

Morales insistió en su ataque contra Estados Unidos al asegurar que Washington quiere “no sólo proscribir al MAS (Movimiento al Socialismo), sino eliminar a este movimiento indígena”, su partido.

ILEGAL. Morales acusó al TSE de no respetar la ley electoral. El alto tribunal electoral justificó la inhabilitación de la candidatura de Morales porque no reside en Bolivia, pero los abogados del expresidente argumentaron que salió del país “porque iba a ser asesinado; no hay otra razón”. “Candidatos que tienen la misma situación que Evo Morales son habilitados”, insistió Ferreyra.

Los letrados de Morales adelantaron que presentarían inmediatamente un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).