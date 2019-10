Evocan el periplo fílmico de Luis Buñuel en México

La exposición Buñuel en México hace un recorrido del periodo mexicano de Luis Buñuel (1900-1983), la cual comprende desde 1964 con la filmación de El gran casino, hasta Simón del desierto realizada en 1964. La muestra, que se abrirá al público el 30 de octubre en la Cineteca Nacional, reúne más de 350 objetos, desde fotografías, carteles, fotocromos y fragmentos de guiones, hasta la palma de oro que ganó la película Viridiana en 1961 y el crucifijo-navaja utilizado en la misma.

“Uno ve las películas de Buñuel sin pensar que tienen 60 años. Es un error muy común pensar que hay cine viejo. Al igual que los libros, donde sólo existen los que uno leyó, que le gustan o no; ahora, con la posibilidad de las nuevas copias y la digitalización, uno puede ver una película de hace 50 o 60 años y sentirla actual, tal como puede leer El Quijote de la Mancha sin pensar que está leyendo un algo viejo”, señaló Guillermo Vaidovits, coordinador académico de la Cineteca, en conferencia de prensa.

A través de diez módulos y de manera cronológica, la exposición sigue la producción fílmica de Buñuel en México, la cual se conforma por 21 películas dirigidas y la escritura de Usted no puede, yo sí, dirigida por Julián Soler. No obstante, la muestra hace énfasis en películas como Los Olvidados, Él, Ensayo de un crimen, Nazarín y Viridiana.

Nelson Carro, director de programación de la Cineteca, explicó que los textos de las fichas técnicas corresponden a la voz de Luis Buñuel a través de diferentes entrevistas. “Hemos tomado la voz de Buñuel reflexionando sobre cada una de a las películas y él, con toda honestidad, habla de sus grandes logros y sus obras más desafortunadas dentro de este periodo mexicano”.

Acompañando las respuestas que dio Luis Buñuel sobre su trabajo a Tomás Pérez Turrent, José de la Colina, André S. Labarthe, Guillermo Cabrera Infante y Elena Poniatowska, entre otros, se encuentran las opiniones de Emilio García Riera y Pepe de la Colina sobre las mismas películas.

Además, el último módulo está dedicado al impacto del director español en México durante los años 60 y a la relación que mantuvo con los principales intelectuales y artísticas de la época como Carlos Fuentes y Octavio Paz, entre otros.

La exposición Buñuel en México se complementará con un ciclo de conferencias impartidas por Javier Espada, Iván Ávila y Alberto Moya, así como con la proyección de las 21 películas que realizó en nuestro país con producción mexicana, de las cuales El gran casino, El gran calavera, Una mujer sin amor, La ilusión viaja en tranvía, La hija del engaño, Subida al cielo, Viridiana, Simón del desierto y El ángel exterminador serán en 35 milímetros y el resto con copias digitalizadas en formato Digital Cinema Package (DCP). Asimismo, se presentará la restauración de Los olvidados, estrenada en la edición de este año del Festival de Cannes.

“Lo que enseña Buñuel, más allá de la teoría, es que los jóvenes creadores tienen que ser ellos mismos y contar la película que llevan dentro. Ésa es la gran lección de cine con la que Buñuel se enfrenta a ellos y les dice que es que nunca hagan nada en contra de sus convicciones, nada que los pueda avergonzar. Hay que ser libres, sin imitarlo porque eso significaría que no están contando la historia desde sus tripas, entrañas o corazón”, expresó el director de cine Javier Espada, durante el recorrido a medios.

El cine de Buñuel tenía que ser muy barato para tener libertad, agregó, “para él, era fundamental hacer un cine libre”. El director de Un perro andaluz buscaba los exteriores de sus películas y unido al trabajo de guión muy exhaustivo, hacía que sus películas, como Los olvidados, se grabaran en 21 días, “obras para la eternidad gracias a que cuando iba a rodar ya llevaba todo muy bien preparado, no dejaba nada para la improvisación”.

Buñuel llegó por azar en el año 46 a México, su idea no era estar en ningún país de América Latina. “Viene a México porque Denise Tual lo encuentra sin trabajo en Estados Unidos y le presenta al productor Oscar Danzinger, quien le propuso venir a México para llevar al cine La casa de Bernarda Alba de su amigo Federico García Lorca”.

Cuando llega a este país, explicó, se encuentra con un país que lo sorprende y lo atrapa porque está lleno de amigos suyos, de compañeros de exilio, como él. México es el país que gana la guerra civil española, aquí viene lo mejor de lo mejor, todo lo que no mató Franco ni el fascismo. “México es el país del que se va a terminar enamorando, aunque no quería reconocerlo. Buñuel ya es mexicano y español, está fundido con este país. Su cine no se entiende sin México”.