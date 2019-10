Exembajadora de EU en Ucrania: “Trump presionó para echarme”

La exembajadora estadunidense en Ucrania Marie Yovanovicth afirmó ayer que el presidente de EU, Donald Trump, presionó personalmente para que la relevaran.

Yovanovitch testificó ayer ante los tres comités de la Cámara baja que estudian si se abre un juicio político contra Trump por presionar a Kiev para que investigaran al exvicepresidente Joe Biden y a su hijo Hunter por supuesta corrupción.

La prensa de EU ha asegurado que Trump ordenó retirarla del cargo tras meses de quejas de colaboradores suyos externos al gobierno, como su abogado personal, Rudy Giuliani, y ayer ella lo confirmó.

“El departamento de Estado me pidió a principios de marzo extender mis servicios hasta 2020, pero me dijeron de forma abrupta, a finales de abril, que regresara a Washington ‘en el próximo avión’”, afirmó Yovanovitch, según informó The Washington Post’.

La diplomática insinuó que lo ocurrido tuvo que ver con los intereses de Giuliani, que presuntamente quería en la embajada a alguien cercano para forzar la investigación contra los Biden.