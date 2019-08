Exhiben 1984, la manipulación de las masas con estilo mexicano

George Orwell es el autor de la novela 1984, la cual fue adaptada al teatro mexicano bajo la dirección José Manuel López Velarde (Mentiras y Si nos dejan). Aunque la obra ha sido exhibida en Inglaterra y posteriormente en Broadway, esta nueva producción es completamente mexicana.

La puesta en escena tiene un toque vanguardista que retoma la visión futurista del autor inglés: “Muestra una sociedad donde existe un solo partido, el cual controla todo, tiene una sociedad oprimida, donde el sentir, hablar y pensar está completamente prohibido”, expresó la actriz Vanesa Restrepo.

El hilo conductor de la obra es crudo al desmenuzar las tácticas de manipulación del gobierno, el montaje permite al espectador enfrentarse a su realidad actual de una manera reflexiva y bastante ligera porque López Velarde decidió enfocarse en aspectos tecnológicos y de multimedia.

“El montaje es impresionante porque tecnológicamente es una obra complicada, requiere de mucha precisión en luces, sonido y con los videos. Todo tiene que caer exactamente donde tiene que caer porque si no la historia pierde sentido. No es trabajo sólo de actuación sino de escenografía, audio, luces y una dirección escénica casi perfecta para que pueda funcionar”, dijo la actriz en entrevista con Crónica.

La pieza 1984 plantea dos planos: uno real y otro ficticio. El primero habla de la trascendencia de la novela en la actualidad, de cómo uno cambia a partir de la lectura de Orwell. Mientras que la ficción en escena permite ver la barbarie a la que son expuestos los personajes dentro del sistema oligárquico, el control de las masas y manejo de los medios, así como la incapacidad de respuesta de la sociedad ante la opresión.

“No hay libertad de pensamiento, de acción, expresión, no hay libertad de ningún tipo. Es así como crecen los niños, quienes son los nuevos habitantes, los cuales son amaestrados porque actúan por repetición y no por convicción, no construyen un criterio, simplemente se dedican hacer lo que el sistema les indica”, detalló Restrepo.

De acuerdo con la trama de la obra, Winston Smith comienza a escribir un diario sin definir con exactitud a quién va dirigido, si a él mismo o a una generación del futuro. Este involuntario y hasta inocente acto de­sencadena una serie de sucesos que lo hacen cuestionarse sobre los fundamentos de la estructura de la realidad, a encontrar a una mujer llamada Julia y a experimentar un amor que revoluciona su mente y su vida.

Vanesa es quien da vida a Julia, una mujer muy adelantada para su época porque supo impulsar sus ideas pese a las condiciones del partido. Winston fue su esposo y ella lo impulsó a luchar.

La obra se exhibe en el Teatro Helénico todos los viernes a las 20:30, sábados 19:00 y domingos 18:00 horas. La última función será el 8 de septiembre.