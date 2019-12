Exhiben a gobernadores que no asisten a reuniones de seguridad

Al revelar que hay gobernadores como los de Campeche, Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas que tienen baja asistencia a las reuniones de seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que los vacíos de poder “no deben existir sobre todo cuando se trata de la autoridad”.

“Porque los vacíos siempre se llenan por la autoridad, o por otros. No hay que dejar vacíos; si no se está teniendo los resultados hay que reforzar, que es lo que estamos haciendo en los municipios donde tenemos más incidencia delictiva, donde hay más presencia de la Guardia Nacional, donde nos está ayudando las Secretarías de la Marina y la Defensa”, precisó.

Durante la Conferencia Matutina de este martes, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo reveló que los gobernadores de los tres estados citados, registran baja asistencia a las reuniones de seguridad donde se discute la estrategia para disminuir la incidencia delictiva en el país.

El presidente López Obrador también anunció que esta semana habrá una reunión con mandatarios estatales con los que “no hay diferencias, no hay pleitos”; asimismo añadió que tienen la obligación de informar con transparencia de lo que sucede en las reuniones.

“Lo que buscamos es convencer, persuadir, buscar acuerdos y la verdad se tiene muy buena relación con los gobernadores y vamos a seguir trabajando de manera coordinada, pero también informando cuando no hay participación de los gobiernos locales, pues nosotros tenemos que decir que no puede haber vacíos. Los vacíos no deben existir sobre todo cuando se trata de la autoridad”, finalizó.