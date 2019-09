Exhiben por primera vez collage que dedicó Frida a Carlos Chávez

Un collage atribuido a Frida Kahlo (1907-1954) y que la artista mexicana dedicó a su amigo Carlos Chávez (1899-1978), se exhibirá por primera vez en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo como parte de la exposición Caballo de Vapor: 120 años de Carlos Chávez, que reúne 77 obras entre óleos, fotografías, publicaciones y portadas de discos procedentes, en su mayoría, del archivo personal Carlos Chávez.

“Es una muestra por los 120 años del nacimiento del músico en donde se evidencia la relación que tuvo con los artistas plásticos del siglo XX y cómo ellos vieron al músico”, comentó Marisol Argüelles, directora del museo.

En la exposición, que se inaugurará el 25 de septiembre, hay obras de Rufino Tamayo, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y Frida Kahlo, siendo esta última con quien el creador de la Orquesta Sinfónica de México tuvo una profunda amistad.

Por ello, agregó la directora del museo, se exhibe un collage que en su parte posterior tiene la letra de Frida indicando que es una pieza para su amigo Carlos Chávez.

“El collage lo encontramos en el archivo, atrás tenía con la letra de Frida, (la frase): ‘para que te rías amiguito’. Ésa era la forma como ellos se trataban. Después estaba muy protegido y con letra de mi mamá —quien ya falleció— decía: Collage de ­Frida para papá”, platica Ana Prieto Chávez, nieta de músico mexicano.

Marisol Argüelles señaló que aún falta que los expertos asistan al museo a ver la obra para hacer estudios e investigaciones sobre esta faceta de Kahlo.

“Sabemos que Frida trabajó el collage, articuló en su cuadro Mi vestido cuelga aquí una crítica al capitalismo a partir de recortes y es interesante porque es esta pieza que ahora exponemos y que hemos catalogado como atribuida a Frida Kahlo está el mismo ejercicio: juntar una serie de recortes que tienen que ver con Carlos Chávez, con la música y con la vida del músico en Nueva York”, detalló.

En opinión de la directora, el collage “es una de las joyas de la exposición” que habla mucho de quién fue Frida en lo cotidiano, de los regalos que hacía y del cariño que le tuvo a Chávez.

“Es una pieza que habrán de ver muchos expertos y que nosotros habremos de ver muchas veces más, proviene de un contexto en donde están las cartas entre ambos autores. Fue muy interesante saber que el archivo había conservado un collage de ella que revela que Frida trabajó con el collage como una manera de articular un discurso”, indicó.

¿Esta pieza abre una nueva línea de investigación?, se le preguntó. “Kahlo está muy investigada y creo que lo primero es que vengan los expertos y vean la pieza para abrir el diálogo”, respondió.

Argüelles destacó que para el museo no es una sorpresa encontrar obras no vistas en archivos privados.

“Frida Kahlo mantuvo una relación amistosa con mucha gente. Creo que en los archivos personales deben existir cartas que no hemos leído, dibujos que no hemos visto, no es extraño que aparezca una pieza así que, por pequeña que sea, es importante porque es parte de la historia de Kahlo”, indicó.

Marisol Argüelles resaltó que la exposición también narra, a través de cartas, por qué Chávez compró el cuadro Las dos Fridas.

“Se nota en la correspondencia que se apoyaban mucho. Hay cartas en donde Frida le escribe a Carlos que le ayude, que está desesperada porque no puede con los gastos del hospital y hay otra carta donde Diego Rivera le dice a Chávez que Frida no le puede prestar dinero y que él no tiene un centavo, que si no les ayuda a acelerar la compra del cuadro de Las dos Fridas no tendrían manera de salir del hospital”, narró.