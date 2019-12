Exigen cese del asesor de Trump en migración por supremacista blanco

Un grupo de 27 senadores demócratas, liderado por la exaspirante a la candidatura presidencial Kamala Harris, reclamó el cese inmediato del principal asesor en inmigración de la Casa Blanca, Stephen Miller, al que acusan de tener lazos con el supremacismo blanco.

“Lo que está moviendo a Miller no es la seguridad nacional, es la supremacía blanca, algo que no tiene cabida en nuestro país, gobierno federal o la Casa Blanca. Miller no está en condiciones de servir en ninguna capacidad en la Casa Blanca y mucho menos como asesor” de Trump, redactaron en su carta a la oficina presidencial los senadores encabezados por Harris, que es de raza negra.

Los legisladores citaron el veto a los viajeros de varios países de población musulmana, la separación de familias de indocumentados en la frontera, la rescisión del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) o limitar el acceso al asilo. “Todas y cada una de estas políticas se alinean con los ideales nacionalistas blancos propugnados por Miller en sus correos electrónicos”, señalaron.

Correos racistas. Los senadores hicieron referencia a unos mensajes de correo electrónico con contenido racista que Miller envió a un medio de comunicación conservador antes del periodo electoral de 2016 y que se hicieron públicos hace un mes.

El grupo Hatewatch revisó más de 900 correos electrónicos privados que Miller envió a los editores de Breitbart del 4 de marzo de 2015 al 27 de junio de 2016. El 80% tenía como foco la raza, contenía enlaces a sitios supremacistas y en uno de ellos recomendó una novela sobre el “genocidio blanco” en la que nativos indios violan a mujeres blancas.

Mi pariente hipócrita. Una estudiante de Florida que descubrió que Stephen Miller, el principal asesor en inmigración de la Casa Blanca, es pariente suyo, escribió ayer una columna de opinión en la que lo critica por su “hipocresía” al “promover” la supremacía blanca al ser, como ella, descendiente de inmigrantes y judíos.

“En medio de los informes de noticias sobre los llamados a la renuncia de Miller, le pido que recuerde la historia de su familia”, escribió Georgia Bernbaum para el Orlando Sentinel.