Exigen cese y castigo ejemplar a embajador

La oposición en el Senado exigió el cese inmediato y un castigo ejemplar para Ricardo Valero, embajador de México en Argentina por el presunto robo de un libro de la librería “El Ateneo”, en Buenos Aires que fue evidenciado por las cámaras de seguridad de ese lugar.

Damián Zepeda, excoordinador del PAN, afirmó que este hecho representa una vergüenza para México, para el gobierno y la diplomacia.

Criticó la simulación de esta administración de hacer creer que está atendiendo este asunto, cuando el mismo sucedió en octubre pasado y no hizo nada al respecto, sino encubrirlo.

“Pero, aquí debe haber consecuencias ante un actuar, es vergonzoso. (…) Yo creo que definitivamente tiene que dejar el cargo. (…) Yo no comparto la apreciación del presidente de querer minimizar el hecho (…) y si el mensaje que le vamos a mandar a los niños de México es de que no pasa nada si te robas un libro, me parece delicado y negativo”, estableció.

Por su parte el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, lamentó este incidente pero también, se pronunció porque Ricardo Valero sea relevado inmediatamente del cargo.

“Pues me parece que es lamentable, que bueno que se dio la suspensión, que bueno que pidieron ya que regrese. (…) Yo creo que debe de sustituirse, debe de tener una nueva persona en la designación”.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, solicitó al Comité de Ética de la Cancillería analizar el caso del embajador Valero.