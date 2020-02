Exigen estudiantes de FES Cuautitlán seguridad en inmediaciones del campus

Estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores (FES-Cuautitlán) piden a las autoridades municipales y estatales una mayor vigilancia en torno al plantel debido a los constantes asaltos que sufren cuando se trasladas al plantel o de regreso a sus viviendas, muchas de ellas rentadas.

Y es que varios universitarios se van a vivir a las colonias aledañas para poder continuar sus estudios por la lejanía de sus hogares. Algunos son originarios de la Ciudad de México o de los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y otros.

Los quejosos quienes prefieren omitir sus nombres, señalan que a la hora de la entrada desde la siete de la mañana y un par de horas después se cometen los delitos contra los estudiantes, así como a la salida, incluso algunos jóvenes terminan sus clases entre las 19 a las 22 horas horarios que son los que utilizan los ladrones para despojar de sus objetos de valor.

Por ello que piden la presencia y recorridos de los uniformados en las inmediaciones a la escuela perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) instalada en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Los jóvenes del plantel cuatro han tenido que irse a radicar a las colonias San Mateo Ixtacalco, Ejido el Socorro, El Sabino, Jaltipa, Industrial Xhala y otras cercanas, sitios donde los robos son comunes.

Las autoridades locales no han querido intervenir bajo el argumento de que es un plantel universitario donde los policías no pueden ingresar; mientras que la policía estatal sólo se dedica a detener vehículos para poder infraccionarlos o sacarles dinero a cambio de no levantar la infracción, dicen algunos jóvenes.

Estudiantes de las carreras de ingeniería, médico veterinario y zootecnista, administración, entre otras, afirman que incluso se registran robos de sus vehículos.

