Exigen PRI, PAN, PRD y MC proceso apegado a derecho para Robles

Legisladores del PRI, PAN, PRD y MC exigieron un proceso apegado a derecho para Rosario Robles y no politizar el ejercicio de la justicia, pues a través del blanquiazul consideraron que el delito por el que se le acusa no amerita prisión pero se trata de hacer “show mediático”. “El delito por el que se le acusa no implicaba prisión preventiva, pero hay que hacer show, ése es el tema”, acusó el diputado panista, Jorge Luis Preciado. En tanto, el PRI a través de Dulce María Sauri, acusó que la medida puede ser interpretada como una forma de acallar las posibles críticas de la exsecretaria de Desarrollo Social. “Que se haya decidido que fuera a la cárcel Rosario Robles tal vez fue para curarse en salud de alguna crítica que pudiera provenir de permitirle enfrentar el proceso en libertad como miles de personas que están imputadas y que así lo están haciendo, porque el delito por el que se le acusa es un delito que hasta el momento no merece prisión preventiva.”, indicó.

Por su parte, el PRI en la Cámara de Diputados pidió que en el caso Rosario Robles se respete el debido proceso y los derechos de la extitular de Sedatu, y Sedesol.

Los legisladores del tricolor, a nombre de su coordinador, René Juárez Cisneros, indicaron que la prisión preventiva justificada a la que fue sujeta debe ser entendida como una medida cautelar, no como un castigo anticipado que prejuzga su culpabilidad.