“Exigimos ¡no más menosprecio público a los investigadores!”

Ayer, la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) inició su LX Año Académico, el cual no sólo celebra el comienzo de sus actividades, sino es la conmemoración misma del aniversario de la institución. En el evento se congregan representantes de la comunidad académica, se entregan los premios de la institución en sus diferentes categorías y se da la bienvenida a los nuevos miembros de la organización gremial de científicos más importante del país.

A esta edición acudieron varios expresidentes de la AMC, encabezados por su decano, Guillermo Soberón, también exrector de la UNAM. Por motivos personales, la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Elena Álvarez-Buylla, no asistió; sin embargo, su discurso fue leído por Luz María Calvo, encargada de Despacho de Ciencia Básica de Conacyt.

Un turno anterior, Adolfo Martínez Palomo, expresidente de la AMC e investigador emérito del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), emitió un mensaje. Al celebrar los 60 años de existencia de la Academia, retomó palabras de sus expresidentes pronunciadas décadas atrás, en un ejercicio realizado porque “debemos de ser capaces, entre todos, de superar la presente situación de incertidumbre en la que nos encontramos”.

Dijo que después de estas seis décadas, la AMC es la institución idónea para contribuir en esa propuesta donde toda la comunidad participe, “aunque existan opiniones diferentes y encontradas sobre las formas de cómo debe constituirse ese proyecto”.

La Academia, añadió, es indispensable para la ciencia, no sólo por sus reuniones anuales y sus programas, sino porque de ahí han surgido propuestas como la creación del Conacyt y del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). “Su voz, que es la de buena parte de científicos del país, es y debe seguir siendo escuchada; por ello, la academia debe tener su futuro asegurado, de lo contrario no habría lo que hoy estamos celebrando: dar sentido gremial de pertenencia a los varios miles de investigadores interesados en participar (…)”.

Después de enunciar más virtudes de la institución, el miembro de El Colegio Nacional y Premio Crónica enfatizó que la comunidad científica del país coincide en que el futuro de la nación va, en buena medida, de la mano de la fortaleza de su sistema científico.

“Estamos de acuerdo, pero debe quedar claro que el impulso renovador de nuestra ciencia y que a todos nos interesa, debe partir del diálogo que permita diseñar, juntos, estrategias para su desarrollo. Para que este diálogo sea fructífero hay dos condiciones que no están sujetas a discusión: el respeto absoluto a la dependencia académica de todas las instituciones y la libertad de definir temas y formas de evaluación y promoción; la segunda es respetar a los profesionales de la ciencia, por ello exigimos ¡no más menosprecio público a los investigadores!”. Las palabras fueron una referencia a las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre que la comunidad científica son un grupo privilegiado, entre otros.

El médico continuó para enfatizar la defensa de la AMC. “El día de hoy debemos considerar con toda seriedad si lo que estamos festejando es el cumpleaños 60 de la academia, madura y pujante; o si, por el contrario, pronto lamentaremos su desaparición prematura como el proyecto que todos deseamos, uno basado en la inteligencia, la respuesta sin duda será la optimista”.

CONACYT. Posteriormente, Luz María Calvo pronunció el discurso de la directora de Conacyt, el cual inició señalando que las diversas academias y sociedades científicas son muy importantes en el sistema nacional de ciencia y tecnología, por lo que son muy importantes para Conacyt. “Las valiosas aportaciones de su voz autónoma fortalecen el carácter plural y democrático de la política de ciencia pública”.

Añadió que el nuevo Conacyt busca un cambio profundo para que la ciencia y la tecnología “no sean adorno de política, sino timón y brújula de estrategia de desarrollo. Por ello, estamos decididos a rescatar a la ciencia mexicana de la inercia mercantilista en la que se tenía, para trascender las fronteras del conocimiento desde la ciencia, la tecnología y las humanidades”.

El mensaje de Álvarez-Buylla señaló que ,desde la AMC, Conacyt invita a los miembros de la comunidad a construir en un modelo de pentahélice, que convoca a la participación de los sectores científico, privado y social, a unir esfuerzos para el desarrollo del país.

Por otra parte, añadió que después de que quedó asentado en la Constitución el derecho universal a acceder y disfrutar de la ciencia y la tecnología, “tenemos la tarea de integrar una Ley General de Humanidades, Ciencia y Tecnología”. Es un momento óptimo para tener discusiones argumentabas y rigurosas sobre las diversas propuestas, añadió, para diseñar estructuras de gobierno plurales, democráticas, colegiadas y con pertenencia epistemológica. “Ésta es una política pública comprometida con el diálogo y la inclusión de todos los actores y responde a un espíritu de transformación social de la esperanza de un pueblo puesta en sus científicos”.

El discurso puntualizó además que “en el nuevo Conacyt hemos estado sujetos a una guerra mediática sin precedentes; sin embargo, nos ha fortalecido y demostrado la importancia de la comunicación con la comunidad académica y la ciudadanía, incluidos los mismos medios”.

En la gestión democrática del Conacyt, agregó, han dialogado y avanzado en acuerdos con la participación de varias sociedades y academias, incluidas la AMC y asociaciones como el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) y el Consejo Consultivo de Ciencias. Enfatizó la necesidad de “construir juntos un nuevo modelo de ciencia pública”.

FORO CONSULTIVO. Por su parte, Julia Tagüeña, coordinadora del Foro Consultivo, dijo que el discurso de Álvarez-Buylla fue positivo y conciliador y agregó que “a nadie le conviene tener a la comunidad dividida”. Después de la ceremonia, la científica refirió que el FCCyT no ha recibido el financiamiento de Conacyt establecido por la ley; sin embargo, de existir un cambio en el consejo: “el Foro está más que dispuesto a trabajar, sería absurdo que nos empeñáramos en discutir, lo que queremos es llegar a acuerdos, porque lo que importa no es el foro, sino la ciencia, sin ésta para qué existe el Foro. Nuestra meta es la defensa de la comunidad de ciencia, tecnología e innovación; de una ciencia, libre, independiente y no controlada, que le sirva al país. Todos queremos apoyar y ser parte de que a México le vaya bien y para eso la comunidad académica debe participar, puede y quiere ser una gran aliada de este gobierno”.