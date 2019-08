Exintegrantes de Pxndx vuelven con Desierto Drive

Desierto Drive presenta su nueva producción titulada Mexican Dream, este domingo 18 de agosto en el Lunario del Auditorio Nacional.

La banda es una nueva propuesta de los tres exintegrantes de Pxndx: Arturo Arredondo, Ricardo Treviño y Jorge Kross Vázquez.

Con esta nueva etapa, los músicos regiomontanos marcan el regreso a la escena musical nacional, con el debut de Mexican Dream, disco conformado por 14 temas que demuestran la evolución de sus integrantes, alejándose por completo de lo que hacían en su anterior proyecto.

“Aunque somos los mismo (con Pxndx), la alineación es diferente porque Pepe ya no está, ahora podemos hacer cosas que no habíamos hecho antes, no nos queremos enfocar a un solo género, queremos hacer lo que queremos, variar en ritmos. Por ejemplo, metimos toques mexicanos con mariachi y bolero tradicional”, comentó a Crónica, Kross.

“Mi Chula Adolescente”, es el primer sencillo que se desprende de dicho materia, en el que Desierto Drive presenta un rock alternativo combinado con ritmos de balada.

“El video acaba de llegar a un millón de vistas en Youtube, a la gente le ha gustado mucho”, aseguró Kross al referirse a su nuevo sencillo.

Desierto Drive llegará al Lunario del Auditorio Nacional en la Ciudad de México, hoy en punto de las 20:00 horas; los boletos están disponibles en taquillas del lugar y en el sistema Ticketmaster.