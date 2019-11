Experimentan con dupla militar-civil para frenar corrupción en aduanas

El empleo de duplas conformadas por militares y civiles es una nueva apuesta del gobierno federal para frenar la corrupción dominante en las administraciones aduanales del país…

Aunque Ricardo Ahued, titular de la Administración General de Aduanas (AGA), ha negado la militarización de la dependencia, la fórmula ha comenzado a aplicarse en la Aduana de Manzanillo, una de las más importantes del país: por ahí pasa casi la mitad de la carga marítima nacional, el 45 por ciento.

La Secretaría de Marina tomó control de este puerto, bajo el plan “Acciones para fortalecer la seguridad en Manzanillo”, el cual contempló como primera medida el nombramiento de un militar como subadministrador, puesto clave en la operatividad aduanera: la plaza recayó a partir del mes pasado en el Capitán Diplomado Estado Mayor (retirado) Simón Riega Martín, ya con experiencia en la administración de las aduanas de Chetumal y de Salina Cruz (de 2015 a agosto de 2019).

Riega se convirtió así en la mancuerna de un civil: Jesús Nava Sánchez, quien había sido elegido como administrador el 16 de julio, después de haber pasado por las aduanas de Torreón, Coahuila; Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Colombia, Nuevo León durante el sexenio pasado.

Apenas en julio pasado, Ahued señaló: “No hay intenciones de que militares se hagan cargo de las aduanas, no hay esa voluntad, hasta donde yo sé, no; militarizar las aduanas no es el proyecto que tiene la administración del estado mexicano”.

Entre las tareas del subadministrador y su equipo están las de inspeccionar embarques, procesos de pedimentos y pagos de contribuciones al SAT mediante el sistema MACT-E (Módulo de Administración Tributaria de Comercio Exterior) y el escaneo de códigos contenidos en documentos fiscales.

EXáMENES Y VIGILANCIA. La participación de la Semar no se limitó a la designación del marino, cuyo nombramiento fue exaltado hasta en los informes de seguridad presentados al presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el proyecto de acción referido, la dependencia también está a cargo —desde octubre— de los exámenes de control de confianza aplicados al personal operativo y administrativo en esta sede, y de brindar cursos o diplomados anticorrupción o relacionados con seguridad.

Elementos de la Unidad Naval de Protección Portuaria ­(Unaprop), considerada la policía marítima del país, han comenzado a brindar apoyo hasta en los trabajos “de control de sistemas aduaneros”.

A la par, confirmó la dependencia, 250 Infantes de Marina se sumaron a las labores de vigilancia en el puerto. La institución eligió a un nuevo Oficial de Protección, fortaleció los protocolos de resguardo y tránsito de mercancías y diseñó una estrategia para incrementar a corto plazo la inversión en infraestructura para seguridad y protección.

La supervisión militar abarca la actuación de la Dirección General de la Administración Portuaria Integral (API), cuyo titular es Héctor Mora Gómez, quien ya había estado en el cargo de 2003 a 2006.

Entre los resultados tras la intervención de este grupo naval están decomisos históricos de cocaína y mariguana en buques mercantes, procedentes de Sudamérica y de Asia, en especial de China.

La trascendencia comercial de la Aduana de Manzanillo no sólo se acota a lo marítimo, pues es la principal puerta de entrada y salida de insumos del país. Representa el 10 por ciento de la recaudación nacional de entre las 49 aduanas establecidas en territorio mexicano. Sus transacciones impactan en los corredores industriales de diversas entidades del país: además de Colima, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Nuevo León, Querétaro, Estado de México, Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes.

Conforme a las estadísticas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), tan sólo en el lapso de enero a septiembre de este año ha albergado alrededor de 600 mil operaciones comerciales: 82 por ciento de importación y 18 por ciento de exportación. Por el número de negocios, ocupa el séptimo lugar a nivel nacional. El principal sector involucrado en este intercambio es el de la fabricación de autopartes.

El saneo, vigilado por la Armada de México, ha incluido el cambio de personal: de los 40 elementos operativos con los cuales contaba a inicios de año, el 60 por ciento fue removido. Intervino, por ejemplo, en el operativo de mediados de mayo para quitar del puesto de administrador a Margarito Martín Saldaña, acusado de actos de corrupción y cuyo expediente se encuentra en investigación penal y en el ámbito de la Secretaría de la Función Pública.

Manzanillo es la segunda aduana más importante de México en materia recaudatoria, con 103 mil 725 millones 786 mil 039 pesos, según estadísticas de AGA, de ahí el interés de este gobierno por blindarla con presencia militar.

Las Unaprop fueron creadas e instaladas en los diversos puertos de la República de 2014 a 2017.

Conforme al Acuerdo de la Secretaría de Marina número 333, estas unidades tienen como misión “realizar acciones de vigilancia, verificación, visita, inspección y control en funciones de guardia costera dentro de los recintos portuarios en apoyo al ejercicio de la autoridad en materia de protección marítima y portuaria”.

Y “mantener el estado de derecho en zonas marinas mexicanas, costas y recintos portuarios; así como condiciones de seguridad y protección marítima, y garantizar un nivel de riesgo aceptable en la administración, operación, servicios portuarios y otras actividades”.

