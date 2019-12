Explotación minera, en el 11% del territorio * De cada 100 proyectos sólo uno es mina * El T-MEC en tiempos del proteccionismo

En México se encuentran vigentes 25 mil 221 títulos de concesión minera, que representan 20 millones 970 mil hectáreas, equivalentes a 11 por ciento del territorio de nuestro país, por lo cual es un mito afirmar que prácticamente todo el territorio nacional está concesionado a la minería. Actualmente, se realizan 596 proyectos en exploración de empresas con capital extranjero, 99 en producción, 50 en etapa de desarrollo, 439 en revisión y cinco en cierre.

También resulta un mito decir que la minería no tiene límites, porque en realidad ocupa 0.012 por ciento de la superficie terrestre de México. De cada 100 proyectos de exploración, uno se convierte en mina. En México hay 182 áreas naturales protegidas, que representan 90.8 millones de hectáreas, en donde no se pueden desarrollar proyectos mineros.

Cabe destacar que los titulares de las concesiones no adquieren la propiedad de la tierra. Es una realidad que el título de concesión no otorga derechos reales, es un acto administrativo, de hecho, la concesión no otorga ningún derecho superficial, porque se parte del principio de que los recursos minerales son propiedad de la nación y el Estado decide las prioridades de desarrollo a favor de la población.

LOS TRATADOS. La reconversión laboral del T-MEC —Acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá— pareciera ser un avance importante en materia de derechos laborales para los mexicanos, que tras tres décadas de haber vivido las reglas del TLCAN que llevaron a ofrecer esquemas de salarios bajos y mano de obra barata, sin duda, el TMEC obligará a dar un giro de 180 grados manifestó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, que dirige Cuauhtémoc Rivera.

Por décadas México se convirtió en un laboratorio de ensamblado para empresas manufactureras, principalmente de la industria automotriz, que movieron sus producciones al país, motivados porque los sueldos de los mexicanos eran mucho más bajos que los de los obreros en Estados Unidos y eso era sumamente atractivo y redituable para las grandes marcas.

“El T-MEC nace en la era del proteccionismo, en tanto, el TLCAN surgió en la era de la globalización, por ello creemos que el incremento del 20 por ciento al salario mínimo para 2020, es una gran noticia, pero no debemos echar las campanas al vuelo. El estancamiento económico del país en el año que acaba no es la mejor plataforma de lanzamiento para buscar emparejar el piso laboral de México con sus aliados comerciales de Norteamérica. Debemos tener cuidado que no se convierta en una medida contraproducente y buscar flexibilidad en su implementación”, aseguró Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

La democratización sindical y la aceptación de órganos reguladores supranacionales incidirán en las relaciones laborales y el tratamiento de sus conflictos, no resulta grato que tan sólo sean los trabajadores mexicanos los que vivan la tensión de la inspección laboral por parte de autoridades estadunidenses, es un aspecto desigual, pues México no podrá vigilar las condiciones laborales de los trabajadores norteamericanos.

