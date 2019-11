Exposición prolongada a contaminación puede promover resistencia a la insulina: Cinvestav

Muchos problemas de salud pública no son enfermedades gitanas que casualmente se cruzan en nuestras vidas y las modifican. Las enfermedades son producto de nuestra toma de decisiones, nuestro estilo de vida y las comodidades que buscamos, por ejemplo los traslados en el transporte, y el estado del ambiente en el que nos desenvolvemos.

La contaminación del aire es un problema ambiental y de salud pública a nivel mundial e importantemente nacional, el cual es recurrente en zonas metropolitanas que además de poseer una alta densidad demográfica, son zonas con grandes demandas de servicios lo que conlleva a emitir al ambiente una infinita cantidad de compuestos a las distintas matrices ambientales, siendo una de las más importantes el aire. Entre los contaminantes criterio de la calidad del aire el material particulado atmosférico (PM) es uno de los más importantes debido a su asociación epidemiológica con la mortalidad y morbilidad por causas respiratorias y cardiovasculares, y que se empiezan a asociar con problemas del sistema nervioso y otras afecciones a la salud como podrían ser disfunciones renales.

De las principales enfermedades en nuestro país, y que van en aumento a nivel mundial, es la diabetes mellitus, que se sabe que tiene un origen multifactorial; sin embargo factores ambientales como la contaminación del aire, y en específico por partículas atmosféricas, no han sido explorados como un factor que participe en su desarrollo.

Así lo estiman los investigadores mexicanos Andrea de Vizcaya Ruiz y José Arturo Jiménez Chávez, del Departamento de Toxicología del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (Cinvestav), quienes han observado y documentado que la exposición de las células humanas a partículas contaminantes presentes en el aire y menores a 2.5 micras (PM 2.5 ) pueden alterar los procesos normales de introducción de insulina a las células.

La insulina es una hormona muy importante para el cuerpo porque ayuda a que las células aprovechen diferentes nutrientes, por ejemplo los azúcares, y cuando no puede hacer bien su trabajo —es decir, cuando hay resistencia a la insulina— se pueden desencadenar enfermedades como la Diabetes Mellitus, enfermedades del corazón, síndrome metabólico, entre otras.

Los procesos involucrados en estos fenómenos son complejos, pero para fines educativos se puede decir que las partículas contaminantes provocan inflamación en diferentes células y para que ocurra esa inflamación se producen unas proteínas llamadas interleucinas, las cuales pueden estar involucradas en la alteración de la introducción de insulina a las células cuando están presentes en exceso. Ahora, los científicos mexicanos estudian cómo opera exactamente esta obstrucción o inhibición al proceso de la insulina, si es un problema que se localice en los receptores de la membrana de las células o si hay procesos donde están operando a través de varias proteínas diferentes de comunicación de las células.

TESIS DOCTORAL. La investigación del Cinvestav, realizada por José Arturo Jiménez Chávez como parte de su tesis de doctorado, bajo la supervisión de la Dra. Andrea de Vizcaya Ruiz, es innovadora e importante porque cruza dos problemas grandes de nuestro tiempo: la exposición a contaminantes y las enfermedades metabólicas.

Adicionalmente, su valor radica en que estos científicos no se limitaron a estudiar el efecto de la contaminación ambiental en los órganos donde normalmente impactan, es decir en los pulmones o las vías respiratorias altas, sino que fue más allá e indagó cómo modifican la vida y procesos normales de las células en diferentes órganos del cuerpo.

“Antes de que yo me incorporara a esta investigación, la doctora Andrea y otros colegas ya habían comenzado a indagar cómo podían verse afectados diferentes sistemas del cuerpo y no sólo el respiratorio. Ellos habían visto cómo el metabolismo de las células del pulmón podía estarse viendo afectado, no directamente sobre la insulina sino en la formación de lípidos (grasas) en las células. Así comenzamos a investigar y encontramos que el mecanismo de formación de lípidos puede ser afectado porque se esté presentando una resistencia a la insulina”, explica en entrevista con Crónica Jiménez Chávez.

“Es importante aclarar que la insulina no sólo participa en el proceso para que la glucosa entre a las células, esta hormona también participa en los procesos de síntesis de proteínas, en el metabolismo de lípidos y en muchas otras funciones. Entonces nosotros vimos que cuando las células se exponían a los contaminantes estaban ocurriendo dos cosas al mismo tiempo, el incremento de lípidos en las células y un proceso inflamatorio”, añade el investigador doctorante.

Para poder contar con sus propios datos experimentales, la investigación de los mexicanos se está realizando con muestras de aire que se respira normalmente en la Ciudad de México, el cual fue colectado en un monitoreo ambiental, fue descrito o caracterizado, y luego fue expuesto a cultivos de células humanas en laboratorio, en cajas de Petri, y en modelos animales. Así se fue generando gran cantidad de información sobre cómo afecta la presencia de partículas PM 2.5 a los procesos metabólicos a nivel celular.

La doctora Andrea de Vizcaya explicó a este diario que el estudio también sirve para entender que los efectos de la contaminación no se quedan sólo en el sistema respiratorio o en el sistema cardiovascular, donde ya se ha demostrado que provocan efectos inflamatorios y alternaciones metabólicas, sino que las partículas contaminantes PM 2.5 pueden alterar las funciones de células de cualquier otro sistema del cuerpo humano.

“Sí hay órganos sensibles, como los pulmones o el corazón, pero debemos entender que las partículas contaminantes pueden entrar a todo el cuerpo a través de la circulación. Sabemos que la resistencia a la insulina se presenta en diversos órganos, entonces, el hecho de que las proteínas interleucinas producidas por los contaminantes estén llegando a órganos como el hígado, el tejido graso o el músculo, puede estimular a que las células alteren sus procesos, por ejemplo, en la captura de la glucosa”, dice la doctora Andrea.