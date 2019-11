Expresiones de Evo Morales no violan protocolo de asilo: SRE

Los mensajes emitidos por el expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien ingresó a nuestro país el pasado martes, luego de que se le ofreció asilo político por razones humanitarias, no son violatorios del otorgamiento de asilo bajo el Tratado sobre asilo y refugio político de Montevideo.

Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de una breve nota informativa, puntualizó que se deben tomar en cuenta consideraciones jurídicas, como el derecho de libertad de expresión en nuestro país, el cual está garantizado en el Artículo 6 Constitucional así como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), “ninguno de los cuales hace distinción entre ciudadanos y extranjeros”, y tampoco sobre la condición bajo la que se encuentran estos en el país.

En el mismo sentido que la legislación nacional y la Convención Americana, la Convención sobre Asilo Territorial, de la cual México es parte desde 1982, en su Artículo VII señala que no se puede coartar la libertad de expresión de los asilados y que dicho derecho no puede ser motivo de reclamación por otro Estado basándose en conceptos que contra éste o su gobierno expresen públicamente los asilados o refugiados.

Esto significa que la libertad de expresión de los asilados no debe estar sujeta a mayores limitaciones que las que tendría cualquier ciudadano mexicano.