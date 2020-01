EZLN advierte que defenderá el sureste de México de megaproyectos de López Obrador

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) advirtió que defenderá a la "Madre Tierra" en el sureste de México, de los megaproyectos de infraestructura que busca concretar en los próximos años el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.



En la medianoche de este 31 de diciembre y primeros minutos del 1 de enero, momento en el que se cumplieron 26 años de la aparición del Ejército Zapatista en el estado de Chiapas, el subcomandante Moisés hizo un llamado a sus bases para defender su tierra "hasta morir si es preciso".



Desde que fueron hechas públicas las construcciones del Tren Maya, que pasará por los estados de Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Tabasco y Chiapas, y el Corredor Transístmico, que unirá los océanos Pacífico y Atlántico, el EZLN mostró su rechazo a las obras.



Por medio de una carta, Moisés llamó al Congreso Nacional Indígena (CNI), colectivos, organizaciones de la sexta internacional y redes de resistencia y rebeldía a la movilización, "cada quien en su geografía, calendario y modos".



Recordó que el 1 de diciembre de 2018, "el capataz (López Obrador) que ahora manda en el lugar que se llama México, hizo una simulación de que pidió permiso a la Madre Tierra para destruirla (...) así cree que la Madre Tierra le da permiso para matarla y hacer un tren que debería llamarse como su familia del capataz".



Dijo que el sistema capitalista es "una bestia que no tiene llenadero" y no le importa destruir la naturaleza, pueblos enteros, culturas milenarias, civilizaciones completas, incluso el planeta entero y busca otros nombres para esconderse y atacar.



"Uno de esos nombres detrás de los que se esconde la muerte es 'megaproyecto', que quiere decir destruir todo un territorio. Todo, el aire, el agua, la tierra y las personas", apuntó Moisés.



"Solo quien es un imbécil puede decir que son buenos los megaproyectos" y expresó que el "capataz" que gobierna México retó a todos los pueblos originarios ya que "no le importa lo que pensamos y sentimos y que, dijo, 'les guste o no les guste' a los indígenas, él va hacer lo que le ordenó su patrón, o sea el gran capital".



Además, el dirigente zapatista criticó al Gobierno de López Obrador y lo acuso de que hace unas semanas hizo otra simulación de una supuesta consulta, sobre la construcción del Tren Maya, donde "solo informó que hay muchas cosas buenas de los megaproyectos, pero no dijo nada de todas las desgracias que trae para le gente y la naturaleza".



El EZLN hizo pública su presencia el 1 de enero de 1994 al tomar por las armas varios poblados del estado suroriental de Chiapas en el inicio de un conflicto que se alargó 10 días hasta que el Gobierno mexicano declaró un alto al fuego unilateral.



Posteriormente, el Gobierno y el EZLN sostuvieron un diálogo en la Catedral de San Cristóbal de las Casas y pusieron en marcha un proceso de paz que concluyó con los acuerdos de San Andrés en 1996, cuyo incumplimiento llevó a la ruptura del diálogo.



Desde entonces, el EZLN ha mantenido su presencia en varias zonas del estado de Chiapas y ha rechazado contactos de diálogo con los Gobiernos de los presidentes Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) y ahora muestra su desacuerdo con las políticas de López Obrador. Quien estará al frente del país de 2018 a 2024.