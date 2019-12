Fabián Cháirez crítica la cédula en su obra La Revolución

El artista chiapaneco Fabián Cháirez, autor de la polémica obra La Revolución donde aparece Emiliano Zapata feminizado, rechazó que el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y la Secretaría de Cultura federal (SC) le den voz a un grupo de personas que lanzan un mensaje de odio en la cédula de su pintura, que se exhibe en el Palacio de Bellas Artes.

Esa misma postura de inconformidad fue expresada ayer en la explanada de Bellas Artes por el curador Luis Vargas Santiago, durante una manifestación pacífica convocada por miembros de la comunidad LGBTTIQ+ en contra de la homofobia después de que el pasado martes el grupo de campesinos de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) agredieran a dos jóvenes de dicha comunidad.

Con un conglomerado de 200 personas, el artista Cháirez fue recibido como un ídolo y con el canto de las mañanitas, ya que ayer fue su cumpleaños. El creador subió a una tarima con el puño en alto y dijo estar conmovido por el apoyo que ha recibido en estos días que los mexicanos deben recordar que son una sociedad diversa y que “el futuro es femenino, lo cual es una realidad imparable”.

Sobre la cédula que las autoridades colocarán a petición de la familia de Zapata en la cual señalan que no están de acuerdo con la representación del revolucionario, el artista comentó que aún no conoce el texto.

“No he tenido la oportunidad de visitar la exposición ya con el texto, creo que el hecho de que un grupo de personas que ha hecho declaraciones de odio tenga un espacio en un recinto plural es bastante triste. Esa cédula fue un arreglo entre la familia y la Secretaría de Cultura”, expresó.

Cháirez agregó que analiza la posibilidad de retirar la obra siempre y cuando haya un diálogo con las autoridades y familiares.

“Es algo que necesito meditar y necesito hablar con Bellas Artes, es algo a lo que estoy abierto, al diálogo. La familia (Zapata) que tuvo el tiempo de dialogar con Bellas Artes y yo también tendré ese tiempo”.

Al respecto, el curador externó que colocar una cédula especial atenta contra su curaduría. “Atenta contra la obra de Fabián, esto es un precedente que cancela las libertades. Si está la opinión de la familia, deberían estar las opiniones de todos los que queramos decir algo. Un argumento moral no puede sobreponerse a los derechos democráticos de los que gozamos”, dijo.