Fallece a los 66 años el actor John Kallahan

Su exesposa lo recuerda como un padre amoroso y fan de The Beatles

El actor John Callahan, quien interpretó el personaje de “Edmund Gray”, en la serie All My Children, falleció a los 66 años, así lo dio a conocer su exesposa Eva LaRue, con quien contrajo matrimonio en 1996 y se divorció en 2005.

De acuerdo con medios internacionales, Callahan, quien participó en las producciones Santa Bárbara y Falcon Crest, sufrió un derrame cerebral masivo cuando se encontraba en su casa de Palm Desert en California y falleció un día después, el 28 de marzo; sin embargo, ni Eva LaRue ni sus compañeros de All My Children”, dieron detalles sobre las causas del deceso.

“Que los vuelos de los ángeles te lleven a tu descanso, mi querido amigo. Tu personalidad gregaria, más grande que la vida, dejará un agujero en nuestros corazones para siempre. Estamos devastados: mi gran amigo, compañero de paternidad y padre amoroso de Kaya”, compartió LaRue en sus redes sociales, donde añadió varias fotografías del actor al lado de su hija.

La actriz, quien compartió créditos con Callahan en All My Children, recordó una serie de características del actor, como su gran fanatismo por la agrupación The Beatles y sus capacidades en el canto; “Kaya y yo estamos, más allá del corazón destrozado, tan aturdidas. Lo siento, mis pensamientos son un desastre. Diste los mejores homenajes escritos y ahora estoy sin palabras para ti”.

Kelly Ripa, actriz que trabajó con John durante los 13 años que el actor participó en la mencionada serie, expresó en sus redes sociales: “Porque no hay palabras, todo lo que puedo decir es, descansa en paz John Callahan. Mi corazón se rompe por ti Eva LaRue y Kaya Callahan”.

“Lamento escuchar sobre el fallecimiento del hombre al que llamé ‘Callahan’. Fue una persona admirable. Divertido, tonto, alegre. Mi corazón está con su hija y compañera de crianza, Eva la Rue”, manifestó por su parte la directora y productora Cady McClain, también compañera de reparto del actor en “All My Children”.

