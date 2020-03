Fallece el compositor polaco Krzysztof Penderecki

El compositor polaco Krzysztof Penderecki, reconocido por participar en el soundtrack de películas como The Shining, The Exorcist y Wild at Heart, falleció a los 86 años en su casa en Cracovia.

El director de la Asociación Ludwig van Beethoven, Andrzej Giza, lo confirmó a diversos medios internacionales. Tanto para música orquestal como para musicalizar filmes, Penderecki fue considerado uno de los compositores más prolíficos.

El primer trabajo del nacido en D?bica -en 1933- fue Threnody for the Victims of Hiroshima, en 1960, para después aparecer en proyectos como Twin Peaks: The Return, de David Lynch. Penderecki estudió en la Academia de Música de Cracovia, formó parte importante del resultado final de los filmes The Exorcist, de William Friedkin, y The Shining, de Stanley Kubrick.

En 2001 se le otorgó el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, sumado a sus cinco premios Grammy. Jonny Greenwood, integrante de Radiohead, ha declarado que Krzysztof Penderecki es una influencia tanto en el trabajo de la agrupación como de él en solitario, por lo que incluso hicieron algunos conciertos juntos.

"Qué triste noticia para despertar. Penderecki fue el mejor, un compositor ferozmente creativo y un hombre amable y de buen corazón. Mis condolencias a su familia y a Polonia por esta gran pérdida para el mundo musical", escribió Jonny Greenwood en sus redes sociales.

ijsm