Fallece en Francia Vicent Lambert, símbolo de la lucha por la legalización de la eutanasia

Vicent Lamber murió ayer en un hospital de Reims, Francia, nueve días después de que un tribunal ordenara que lo desconectaran de las máquinas que lo mantenían con vida. Lambert, de 42 años, llevaba desde 2008 postrado en una cama, tetrapléjico y en estado vegetativo, tras sufrir un accidente de tráfico.

Su caso abrió el debate de la eutanasia en Francia y dividió a la sociedad francesa entre aquellos que están a favor de regular el derecho a la muerte digna y los que abogan por que la práctica siga siendo ilegal. El enfrentamiento no sólo afectó a la opinión pública francesa, también fue motivo de discusión en el seno de su propia familia. Por un lado, sus padres, que intentaron parar varias veces por vía judicial el proceso de desconexión de su hijo, hasta que este lunes declararon que su muerte era ­inevitable Por otra parte, estaban su mujer, y gran parte de la familia, que defendían que Lambert no hubiese querido seguir viviendo de esa manera. “Estábamos pensando en dejarlo ir. No es triste; la racionalidad se impuso”, dijo su sobrino François Lambert, una de las personas que más luchó por desconectarlo.

El debate sobre la eutanasia en Francia, no se termina con la muerte de uno de sus símbolos. Asociaciones a favor del derecho a la muerte digna continúan reclamando al Gobierno que regule esta práctica, que todavía es ilegal en el país.